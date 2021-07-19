У Грузії перед візитом Зеленського звільнили українських моряків, засуджених за незаконний перетин кордону

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі перед візитом президента України Володимира Зеленського помилувала українських моряків Володимира Дяченка та Юрія Хомича та грузина Михайла Батурина, яких затримали в кінці 2020 року за незаконний перетин кордону.
Про це повідомив місцевий телеканал "Мтаварі".
На минулому тижні Дяченка та Хомича засудили до чотирьох років позбавлення волі.
Звільнення відбулося в день візиту до Грузії президента України Володимира Зеленського. Сьогодні він прибув в Батумі для участі у міжнародній конференції, присвяченій інтеграції в ЄС. Зеленський особисто обговорював питання звільнення громадян України зі своєю грузинською колегою під час зустрічі в Києві 23 червня, і вже відреагував на звільнення українців.
"З листопада 2020-го ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича й Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами", - написав Зеленський у твіттері.
Нагадаємо, в кінці листопада 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берега Грузії. На її борту перебували громадяни України Володимир Дяченко та Юрій Хомич, а також власник судна, громадянин Грузії Михайло Батурин. Останній працював в охороні Саакашвілі, коли той займав пост президента Грузії. Родичі яхтсменів та їх адвокат стверджували, що українці не робили нічого незаконного, а причини їх затримання у відкритому морі були виключно політичними.
Дяченка, Хомича і Батурина звинуватили в незаконному перетині кордону Грузії і взяли під варту до закінчення слідства. 14 липня Батумський міський суд визнав їх винними, засудивши до 4 років в'язниці.