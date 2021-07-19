Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
У США розслідують можливу атаку Росії на американських дипломатів у Відні
У США розслідують можливу атаку Росії на американських дипломатів у Відні
Україна вперше отримала американську антиковідну вакцину Moderna
Україна вперше отримала американську антиковідну вакцину Moderna
Повінь в Німеччині і Бельгії: число загиблих збільшилося до 170
Повінь в Німеччині і Бельгії: число загиблих збільшилося до 170
В Офісі президента пояснили затримку зустрічі Зеленського і Байдена
В Офісі президента пояснили затримку зустрічі Зеленського і Байдена
Джонсон після критики пішов на самоізоляцію (оновлено)
Джонсон після критики пішов на самоізоляцію (оновлено)
На кордоні з РФ у Сумській області напали на прикордонників
На кордоні з РФ у Сумській області напали на прикордонників
Через руйнівну повінь у Західній Європі загинуло 180 людей, негода несе хаос в інших регіонах
Через руйнівну повінь у Західній Європі загинуло 180 людей, негода несе хаос в інших регіонах
Якщо не можеш допомогти як лікар – допоможи як людина. Вадим Вус – про сімейну медицину, село, правильну мотивацію та людяність
Якщо не можеш допомогти як лікар – допоможи як людина. Вадим Вус – про сімейну медицину, село, правильну мотивацію та людяність
ГоловнаПолітика

Зеленський сьогодні полетить у Грузію на саміт "Асоційованого тріо"

Президенти України, Грузії та Молдови підпишуть Декларацію саміту та проведуть спільну зустріч із президентом Європейської ради.

Зеленський сьогодні полетить у Грузію на саміт "Асоційованого тріо"
Фото: Офис президента

Сьогодні, 19 липня, президент Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Грузії, де започаткує формат "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що лидери трьох країн підпишуть Декларацію саміту "Асоційованого тріо" та проведуть спільну зустріч з Президентом Європейської ради.

Зеленський також візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції разом з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, президентом Молдови Майєю Санду та Президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Нагадаємо, 17 травня Україна, Грузія та Молдова офіційно стали Асоційованим Тріо. У червні глави МЗС України, Грузії та Молдови представили Асоційоване Тріо у Брюсселі.

У 2018 році прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп заявляв, що Молдова, Україна та Грузія повинні об'єднати зусилля і разом подати заявку на вступ у ЄС.

У 2019 році міністр закордонних справ України Павло Клімкін говорив що розмови про вступ у ЄС за 5-10 років - це "казки і дурість". На його тодішню думку, вступ України в ЄС можливий у кращому разі в 2035 році. П'ятий президент Петро Порошенко зазначав, що переговори про вступ можуть початися в 2023 році. Член ЄС Литва пропонувала іншу дату - 2027 рік.

Прагнення України вступити до складу Євросоюзу прописано в Конституції.

У березні цього року прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує стати членом ЄС за 5-10 років, а також прагне отримати членство у Північноатлантичному альянсі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також