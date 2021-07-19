Зеленський сьогодні полетить у Грузію на саміт "Асоційованого тріо"

Сьогодні, 19 липня, президент Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Грузії, де започаткує формат "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що лидери трьох країн підпишуть Декларацію саміту "Асоційованого тріо" та проведуть спільну зустріч з Президентом Європейської ради.

Зеленський також візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції разом з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, президентом Молдови Майєю Санду та Президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Нагадаємо, 17 травня Україна, Грузія та Молдова офіційно стали Асоційованим Тріо. У червні глави МЗС України, Грузії та Молдови представили Асоційоване Тріо у Брюсселі.

У 2018 році прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп заявляв, що Молдова, Україна та Грузія повинні об'єднати зусилля і разом подати заявку на вступ у ЄС.

У 2019 році міністр закордонних справ України Павло Клімкін говорив що розмови про вступ у ЄС за 5-10 років - це "казки і дурість". На його тодішню думку, вступ України в ЄС можливий у кращому разі в 2035 році. П'ятий президент Петро Порошенко зазначав, що переговори про вступ можуть початися в 2023 році. Член ЄС Литва пропонувала іншу дату - 2027 рік.

Прагнення України вступити до складу Євросоюзу прописано в Конституції.

У березні цього року прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує стати членом ЄС за 5-10 років, а також прагне отримати членство у Північноатлантичному альянсі.