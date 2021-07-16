Готель на мільйон: угода з перешкодами для екснардепа Пресмана

В одного з суддів є окрема думка.

Суд призначив йому умовний термін - три роки позбавлення волі з іспитовим строком три роки. Попри те, що прокурор та адвокат вважали, мовляв, одного року іспитового строку достатньо з огляду на зізнання та відшкодування шкоди.

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду зі слідством про визнання винуватості в повному обсязі та визнав винним колишнього народного депутата Верховної Ради Олександра Пресмана в отриманні з бюджету майже 929 тисяч гривень компенсації за житло протягом 2014-2018 років. Він проживав у готельному номері за кошти платників податків, хоча мав квартиру в Києві.

Фото: Катерина Петренко

Колегія в складі Олега Ткаченка, Олега Коліуша під головуванням Віталія Дубаса визнала вірною кваліфікацію дій Пресмана за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме – зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки.

Суд встановив, що угода укладена добровільно, а в діянні колишнього народного обранця є такі елементи складу кримінального правопорушення: він був службовою особою, діяв з прямим умислом, використав надану йому владу всупереч цілям і завданням нардепа. Як наслідок, його діяння завдало шкоду державі і призвело до тяжких наслідків.

Пресман також має заплатити 17 тисяч гривень штрафу та близько 23 тисяч гривень витрат на проведені експертизи.

Відтепер йому заборонено займати посади, пов’язані зі здійсненням функцій представника влади в органах державної влади строком на 1 рік, однак це не поширюється на посади в органах місцевого самоврядування.

Фото: Катерина Петренко

З квітня жадали укласти угоду. Що заважало?

Сторони у справі ще навесні дійшли спільної позиції щодо угоди. Утім Апарат Верховної Ради України насторожився і вимагав спочатку відшкодувати збитки державі. Пресман запевнив, що таких грошей у нього немає. Тому його захист прохав змінити запобіжний захід і повернути тотожну за розміром заставу, щоб цими коштами відшкодувати збитки.

Як наслідок, 17 червня ВАКС обрав для екснардепа особисте зобов’язання і фактично розблокував можливість розглянути угоду. Її підписали 8 липня. Гроші внесли на рахунок Управління справами Апарату ВР, після чого орган відкликав свій цивільний позов і не протестував проти угоди.

“Не хоче ходити манівцями”: Пресман беззастережно визнав провину в залі суду

"Коли я приїхав у Київ, то подав документи в Апарат Верховної Ради, і мені виділили номер у готелі. Він був трохи більший, тому я ще доплачував. Я порушив закон, бо, мабуть, подав документи, якими ввів в оману Апарат. Я розумію, що не мав цього робити. Я мав би правильно надати документи, і Апарат мав би мені відмовити або ні. Я визнаю, що це моя провина. Я розкаююсь перед тими людьми, які довірили мені представляти їхні інтереси як народному обранцю. Я не пішов у тінь, а пішов працювати в місцеве управління. Хочу своєю роботою довести виборцям, сім'ї та, зрештою, своєму маленькому сину, що тато став на шлях виправлення”, – висловився в суді обвинувачений.

Фото: Катерина Петренко

Варто зауважити, наразі Пресман обіймає посаду голови Роздільнянської народної ради Одеської області.

Його адвокат Денис Ломанов зауважив, що, з огляду на виправдувальні вироки у схожих справах екснардепів Руслана Сольвара та Андрія Левуса про отримання компенсацій за житло, у його підзахисного була категорична позиція: мовляв, “не хоче ходити манівцями, а бажає визнати провину і відбути покарання”.

Натомість адвокат вважав, що його клієнт не винен, бо інкримінували перевищення службових обов’язків за умови, що він не розпоряджався цими коштами, не був службовою особою і не мав владних повноважень.

Однак прокурор САП Валентин Мусіяка наголошував, що Пресман таки використав свій владний статус у власних інтересах. За його словами, лише депутат мав право вимагати забезпечити його житлом шляхом отримання компенсації. Вимога була зумовлена статусом нардепа. Водночас закон не передбачав, що Апарат міг відмовити у виконанні цієї гарантії.

Фото: Катерина Петренко

Відхрещувався, але декларував. Майже детектив зі столичною квартирою

Пресман дійсно постійно проживав у готельному номері з 2014 по 2018 рік, проте з 2013 року декларував нерухомість у Києві.

“Квартира йому взагалі не належала. Експертиза, проведена НАБУ, показала, що на договорі купівлі-продажу підпис виконано не його рукою. Дійсно квартира йому не належала, але декларувалась, бо вона якимось чином виникла. Наразі є цивільне провадження в Печерському суді, де договір купівлі-продажу мій клієнт хоче визнати недійсним”, – розповів адвокат.

Зауважимо, експерт дійсно встановив, що підпис не Пресмана.

Але відповідні реєстри права власності на нерухоме майно вказують, що квартира – власність Пресмана. Оскаржувати договір купівлі-продажу почали зі старту досудового розслідування.

Фото: Катерина Петренко

Чому суд не повірив щирому каяттю і встановив максимальний іспитовий строк

За словами прокурора, Пресман засуджував свої дії ще на досудовому розслідуванні. І тоді ж розкаявся.

Суд встановив з протоколу допиту колишнього топчиновника, що спочатку він відмовився надавати показання. Адвокат пояснив, що Пресман тоді не визнавав провини, але згодом визнав, коли прокурор пояснив, у чому саме той обвинувачується.

“Щире каяття було ще на досудовому розслідуванні”, – запевняв адвокат.

Уже під час першого засідання сторони заявили, що прагнуть угоди.

Варто додати, у суді Пресман не заперечував, що ця квартира його. І додав, що подав лист до суду, щоб його позовну заяву про анулювання позову не розглядали. У свою чергу адвокат просив не звертати увагу на експертизу, а прокурор надав показання трьох свідків на підтвердження, що обвинувачений таки розумів, чиє ж це житло.

Суд фактично витребував пакет процесуальних документів щодо експертиз, попри те, що докази на цій стадії не мали б досліджуватися.

Фото: Катерина Петренко

Як наслідок, ВАКС визнав, що відсутність щирого каяття на досудовому розслідуванні не повинно впливати на затвердження угоди. Однак судді наголосили: щире каяття і визнання вини – не тотожні поняття, тому ця обставина має призвести до більш тривалого іспитового строку – три роки.

Окрім того, суд зважив на обставини, що пом’якшують покарання: характеристику Пресмана, відшкодування шкоди та його хронічні захворювання. Обтяжливих обставин не виявили.

Додамо, у ВАКС наголосили: укладення цієї угоди відповідає інтересам суспільства, бо розвантажить бюро та прокуратуру і заохочуватиме обвинувачених визнавати винуватість, аби отримувати м'якше покарання.

Фото: Катерина Петренко

Наразі невідомо, чи оскаржуватимуть сторони вирок.

Нагадаємо, 23 квітня 2020 року колишній депутат Верховної Ради Олександр Черненко (входив до фракції БПП) визнав провину в отриманні незаконної компенсації за житло та пішов на угоду. Слідство встановило, що Черненко отримав 582 430 гривень компенсації, тоді як у його дружини Зоряни Скалецької було житло в Києві, а сам він проживав у населеному пункті неподалік від столиці. Він отримав 3 роки позбавлення волі умовно з позбавленням права обіймати посади в обраних органах державної влади з випробувальним терміном 1 рік.

21 травня ВАКС виправдав колишнього народного депутата Верховної Ради України Андрія Левуса. Його звинувачували у зловживанні владою – отриманні понад пів мільйона гривень незаконної компенсації за номер у готелі «Київ». ВАКС постановив, що обвинувачений не діяв як представник влади і не реалізував свої владні повноваження, а реалізував своє конституційне право громадянина на житло. САП 18 червня подала апеляційну скаргу на виправдувальний вирок.

14 червня Вищий антикорупційний суд також виправдав колишнього депутата Верховної Ради Руслана Сольвара, якому НАБУ закидало незаконне отримання 361 тис. гривень компенсації за оренду житла, і встановив, що в його діяннях були ознаки шахрайства. Прокуратура також нещодавно подала апеляційну скаргу на вирок Сольвару.