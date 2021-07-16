Укрзалізниця третій місяць поспіль завершує з прибутком, - Юрик

Прибутковий перший квартал 2021 року приніс Укрзалізниці 227,4 млн гривень.

За результатами роботи у червні Укрзалізниця отримала 153 млн прибутку. Третій місяць поспіль завершено з позитивним результатом, повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

«Вже третій місяць поспіль компанія зберігає стабільну позитивну тенденцію за фінансовими результатами. За підсумками першого півріччя ще збережеться негативний результат через глибоко збитковий перший квартал, проте ми оптимістично дивимось на друге півріччя цього року», - прокоментував він.

Прибутковість УЗ зростає кожного місяця: якщо у квітні позитивний фінансовий результат становив 35 млн гривень, то у травні зріс до близько 39 млн, а у червні склав цілих 153 млн гривень.

Загалом прибутковий перший квартал 2021 року приніс Укрзалізниці 227,4 млн гривень.

«Зі стартом сезону перевезення нового врожаю зернових розраховуємо збільшити прибутки. Також розраховуємо і на зміну структури тарифів на вантажні перевезення», — додав Юрик.

Як повідомляла Укрзалізниця, позитивних результатів роботи вдалося досягти завдяки впровадженню антикризового плану, покращенню операційної роботи у вантажному сегменті, збільшенню обсягів вантажних перевезень, а також послабленню карантинних заходів у країні.

У червні агентство Standard&Poor's змінило оцінку прогнозу кредитного рейтингу Укрзалізниці з негативного на позитивний.