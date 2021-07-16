Втрати України від окупації Криму оцінили в $135 млрд

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Неурядова організація "Центр економічної стратегії" оцінила економічні втрати від тимчасової окупації Кримського півострову Росією у 135,024 млрд доларів.

Відповідне дослідження проводилось на замовлення представництва президента України в Криму за підтримки фонду "Відродження".

В цю суму увійшли вартість землі на півострові ($3 млрд) та доведених покладів корисних копалин ($52,3 млрд), втрати житлової нерухомості населенням ($42,7 млрд), втрати приватних компаній ($18,4 млрд) та банків ($2,7 млрд), втрати держави ($14 млрд) та місцевих громад ($1,7 млрд).

"Це перша комплексна оцінка втрат України від тимчасової окупації РФ Кримського півострову, хоча ще у 2016 році за результатами парламентських слухань Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів розробити методики визначення збитків", - заявив старший економіст ЦЕС Дмитро Горюнов.

Економісти підкреслили, що це мінімальна доведена оцінка економічних втрат, оскільки до неї не включені макроекономічні наслідки від тимчасової окупації Кримського півострову.

Нагадаємо, у 2016 році Міністерство юстиції оцінило втрати України від окупації Криму в 106 млрд доларів.