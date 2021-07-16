Антона Геращенка викликають до суду за позовом Порошенка

Заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка викликають до Печерського райсуду за позовом лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка. Позов до Геращенка та МВС стосується заяв щодо нібито причетності нардепа до акції під Офісом президента, яка закінчилася вандалізмом.

Про це з парламентської трибуни повідомив нардеп "ЄС" Андрій Парубій. Геращенко має з'явитися до суду 23 липня.

За словами Парубія, за його однопартійцем, депутатом Київради Віктором Кононенком нібито ведеться стеження. В "ЄС" вважають, що до цього може бути причетна влада, а сама ситуація пов'язана з заявами про причетність політсили до мітингу 20 березня 2021.

"Порошенко спрямував позов до МВС та особисто Геращенка з вимогою визнати цю інформацію недостовірною, такою, що принижує честь та нідність і завдає шкоди репутації", – заявив Парубій.

Антона Геращенка викликають до суду в якості відповідача.

Раніше Антон Геращенко в ефірі "Радіо Свобода" після мітингу заявив, що п'ятий президент, нині – народний депутат Петро Порошенко "був зацікавлений у провокаціях під ОП" під час мітингу на підтримку Сергія Стерненка.