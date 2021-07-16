Російський музикант Петро Мамонов помер від коронавірусу
Російський музикант Петро Мамонов помер від коронавірусу
Відставка Авакова з аплодисментами
Відставка Авакова з аплодисментами
Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа
Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Число загиблих внаслідок злив і повені у Німеччині зросло до 42 (оновлено)
Число загиблих внаслідок злив і повені у Німеччині зросло до 42 (оновлено)
Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук
Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
ГоловнаПолітика

Антона Геращенка викликають до суду за позовом Порошенка

Справа стосується заяви заступника главм МВС щодо нібито причетності Порошенка до заворушень під Офісом президента. 

Антона Геращенка викликають до суду за позовом Порошенка
Фото: mvs.gov.ua

Заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка викликають до Печерського райсуду за позовом лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка. Позов до Геращенка та МВС стосується заяв щодо нібито причетності нардепа до акції під Офісом президента, яка закінчилася вандалізмом

Про це з парламентської трибуни повідомив нардеп "ЄС" Андрій Парубій. Геращенко має з'явитися до суду 23 липня.

За словами Парубія, за його однопартійцем, депутатом Київради Віктором Кононенком нібито ведеться стеження. В "ЄС" вважають, що до цього може бути причетна влада, а сама ситуація пов'язана з заявами про причетність політсили до мітингу 20 березня 2021. 

"Порошенко спрямував позов до МВС та особисто Геращенка з вимогою визнати цю інформацію недостовірною, такою, що принижує честь та нідність і завдає шкоди репутації", – заявив Парубій.

Антона Геращенка викликають до суду в якості відповідача. 

Раніше Антон Геращенко в ефірі "Радіо Свобода" після мітингу заявив, що п'ятий президент, нині – народний депутат Петро Порошенко "був зацікавлений у провокаціях під ОП" під час мітингу на підтримку Сергія Стерненка. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також