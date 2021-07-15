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Україна підписала угоду про безвіз із Перу

Угода набуде чинності після завершення сторонами внутрішньодержавних процедур.

Україна підписала угоду про безвіз із Перу
Аеропорт ХорХе Чавеза в Перу
Фото: aeronoticias.com.pe

Україна підписала угоду про безвіз із Перу. Відповідний документ підписали голова МЗС Дмитро Кулеба і посол Перу в Польщі та в Україні за сумісництвом Альберто Ефраїн Уілфредо Салас Бараон.

Підписання відбулося у четвер, 15 липня, у Міністерстві закордонних справ, повідомляє пресслужба українського уряду.

Документ запроваджує взаємний безвізовий режим поїздок для громадян України і Перу строком до 90 днів протягом 180 днів.

Угода набуде чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур. Для громадян України залишиться можливість здійснення безвізових туристичних поїздок до Перу строком до 183 днів, яку Республіка Перу запровадила одностороннім рішенням у 2003 році.

Сторони також обговорили перспективні напрями двосторонньої та багатосторонньої співпраці між Україною і Республікою Перу.

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