ЄС планує включити Україну до списку країн, для яких скасовано обмеження на поїздки

Посли країн Європейського Союзу схвалили оновлений список країн, для яких скасовується пов’язане з пандемією COVID-19 обмеження на поїздки.

Як повідомляє журналіст Радіо Свобода, уперше в цьому списку фігурує Україна.

На офіційних ресурсах Євросоюзу ця інформація буде оновлена сьогодні, 14 липня, в другій половині дня.

Раніше цього тижня відповідну пропозицію озвучило керівництво блоку. Вона має консультаційний характер і не є прямою вказівкою національним урядам.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні уряду в середу підкреслив, що рішення Євросоюзу є рекомендованим. Кожна держава-член розглядатиме включення України в національний "зелений список" та самостійно визначатиме умови в'їзду на свою територію.

"Рішення Європейського Союзу є визнанням двох фактів. По-перше, що статистичні показники захворюваності в Україні є стабільними і достатньо низькими. А по-друге, це визнання того, що дії уряду є достатньо системними і ефективними, щоб тримати ситуацію під контролем", - сказав Кулеба.

Він також закликав українців не зловживати отриманим правом на поїздки та подорожувати безпечно.

Список країн, для яких рекомендовано скасувати обмеження на в’їзд, оновлюється що два тижні. До нього вже увійшли Молдова, Вірменія та Азербайджан.

Раніше в МЗС України повідомили, що представництво України при ЄС взаємодіє з європейською стороною задля включення України до переліку країн для вільного в’їзду.