Кернесу і лікарю Комаровському присвоїли звання почесного громадянина Харкова

Колишній мер став першим, кому присвоїли це звання посмертно.

Харківська міська рада на сесії 14 липня присвоїла Геннадію Кернесу звання почесного громадянина міста.

Про це повідомляється на сайті міськради.

"Геннадій Кернес тричі обирався міським головою. Під його керівництвом Харків розквіт. Багато що було зроблено ним особисто, його командою. Потрібно було б, щоб він за життя став почесними громадянином міста, але якщо так сталося - наш святий обов'язок присвоїти йому це звання зараз", - заявив секретар міськради Ігор Терехов, який після смерті Кернеса виконує обов'язки мера.

Кернес став першим, кому присвоїли це звання посмертно.

Окрім Кернеса, звання почесного громадянина міста Харкова отримали ще семеро осіб, серед яких лікар Євген Комаровський.

Нагадаємо, що Кернес був мером Харкова з 2010 року до своєї смерті у 2020-му.

На останніх місцевих виборах у 2020 році Кернес переміг за результатами першого туру виборів мера Харкова. Він набрав понад 50% голосів, тож другий тур не проводили. Під час виборів політик перебував у німецькій клініці, куди був госпіталізований після перенесеного коронавірусу.

9 грудня на першій сесії міськради Кернеса оголосили мером без присяги. Це аргументували тим, що він уже приносив присягу під час своєї попередньої каденції, тож зараз вона необов'язкова.

Через кілька днів після цього Кернес помер.

Поки не обрано нового мера, його обов'язки виконуватиме секретар міської ради Ігор Терехов.