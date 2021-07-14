Рада сьогодні збереться на позачергове засідання

Верховна Рада збереться на позачергове засідання і сьогодні, 14 липня. Це друге позачергове засідання цього тижня, третє пройде завтра.

Засідання скликано за вимогою 156 народних депутатів, повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

У порядку денному два законопроєкти:

"Про внесення змін до закону України "Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержавними від корупційних та інших злочинів" щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів" (5141)

"Про внесення змін до розділу XI "Перехідні положення" Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" (5440)

Фото: Facebook Дмитро Разумков

На ініційованому Зеленським у четвер засіданні розглядатимуть 13 питань.