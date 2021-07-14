Рада сьогодні збереться на позачергове засідання

Верховна Рада збереться на позачергове засідання і сьогодні, 14 липня. Це друге позачергове засідання цього тижня, третє пройде завтра.
Засідання скликано за вимогою 156 народних депутатів, повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.
У порядку денному два законопроєкти:
- "Про внесення змін до закону України "Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержавними від корупційних та інших злочинів" щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів" (5141)
- "Про внесення змін до розділу XI "Перехідні положення" Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" (5440)
На ініційованому Зеленським у четвер засіданні розглядатимуть 13 питань.