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Рада сьогодні збереться на позачергове засідання

Його ініціювали 156 нардепів. 

Верховна Рада збереться на позачергове засідання і сьогодні, 14 липня. Це друге позачергове засідання цього тижня, третє пройде завтра.

Засідання скликано за вимогою 156 народних депутатів, повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

У порядку денному два законопроєкти:

  • "Про внесення змін до закону України "Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержавними від корупційних та інших злочинів" щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів" (5141)
  • "Про внесення змін до розділу XI "Перехідні положення" Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" (5440)

Фото: Facebook Дмитро Разумков
Нагадаємо, що одне ініційоване президентом позачергове відбулося 13 липня. На ньому розглядали п'ять законопроєктів, з них ухвалили чотири. Законопроєкт про легалізацію медканабісу депутати відправили на доопрацювання. Докладніше про це читайте в матеріалі на LB.ua "Хворі почекають. Парламент відмовився легалізувати медичний канабіс".

На ініційованому Зеленським у четвер засіданні розглядатимуть 13 питань. 

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