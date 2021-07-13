Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Під Києвом легкове авто з 16 людьми перекинулося на дах, загинули водій і 7-річний хлопчик (оновлено)
Під Києвом легкове авто з 16 людьми перекинулося на дах, загинули водій і 7-річний хлопчик (оновлено)
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
У центрах масової вакцинації з'явився Pfizer, але залишиться й Sinovac, - МОЗ (оновлено)
У центрах масової вакцинації з'явився Pfizer, але залишиться й Sinovac, - МОЗ (оновлено)
Зеленський скликав на завтра позачергове засідання Ради, розглядатимуть 5 питань
Зеленський скликав на завтра позачергове засідання Ради, розглядатимуть 5 питань
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Санду знову перемагає Додона. І Путіна
Санду знову перемагає Додона. І Путіна
В Англії розпочався расистський шабаш проти чорношкірих гравців, які не реалізували пенальті у фіналі Євро-2020
В Англії розпочався расистський шабаш проти чорношкірих гравців, які не реалізували пенальті у фіналі Євро-2020
Аваков підтвердив заяву про відставку
Аваков підтвердив заяву про відставку
ГоловнаПолітика

Зеленський запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС

Голосування за призначення наступника Арсена Авакова відбудеться у четвер, 15 липня.

Зеленський запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС
Денис Монастырский
Фото: Resonance.ua

Президент Володимир Зеленський на закритому засіданні фракції партії "Слуга народу", яке проходить в кінозалі ВРУ, запропонував кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції.

Колишній народний депутат і член Наглядової ради "Укрзалізниці "Сергій Лещенко підтвердив цю інформацію.

Голосування за призначення наступника Арсена Авакова відбудеться у четвер, 15 липня.

"Президент нам запропонував, фракція - підтримала", - повідомив співрозмовник видання.

Раніше у коментарі LB.ua народний депутат від "Слуги народу" Олександр Бакумов, якого називали можливим наступником Авакова, утримався від прямої відповіді, чи пропонував йому президент очолити МВС.

41-річний Денис Монастирський - голова Комітету з питань правоохоронної діяльності. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Навчався в Інституті держави та права ім. В. М. Корецького НАН України. Кандидат юридичних наук.

Викладав у Хмельницькому університеті управління та права, очолював відділ з питань законотворчості та наукових експертиз. У 2007 р. був юристом у компанії Hillmont Partners. У 2009 р. працював у Global Ties KC. У 2015-2017 рр. обіймав посаду юриста в компанії ТОВ "Лігал Консалтинг". Член Головної Ради Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Секретар Конкурсної комісії з формування Державного бюро розслідувань. Експерт Українського інституту майбутнього.

З 2006 р. - співзасновник та член правління Подільського молодіжного культурного об'єднання "У майбутнє через культуру".

Автор (співавтор) 25 наукових публікацій, трьох навчальних посібників ("Нормотворення в юридичних клініках", "Правознавство" та "Правове письмо"), а також близько 70 проєктів законів України, поданих до Верховної Ради України.

На парламентських виборах 2019 року Денис Монастирський обраний до Верховної Ради України IX скликання за списком партії "Слуга Народу", № 19 в списку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також