Зеленський запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС

Голосування за призначення наступника Арсена Авакова відбудеться у четвер, 15 липня.

Президент Володимир Зеленський на закритому засіданні фракції партії "Слуга народу", яке проходить в кінозалі ВРУ, запропонував кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції.

Колишній народний депутат і член Наглядової ради "Укрзалізниці "Сергій Лещенко підтвердив цю інформацію.

Голосування за призначення наступника Арсена Авакова відбудеться у четвер, 15 липня.

"Президент нам запропонував, фракція - підтримала", - повідомив співрозмовник видання.

Раніше у коментарі LB.ua народний депутат від "Слуги народу" Олександр Бакумов, якого називали можливим наступником Авакова, утримався від прямої відповіді, чи пропонував йому президент очолити МВС.

41-річний Денис Монастирський - голова Комітету з питань правоохоронної діяльності. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Навчався в Інституті держави та права ім. В. М. Корецького НАН України. Кандидат юридичних наук.

Викладав у Хмельницькому університеті управління та права, очолював відділ з питань законотворчості та наукових експертиз. У 2007 р. був юристом у компанії Hillmont Partners. У 2009 р. працював у Global Ties KC. У 2015-2017 рр. обіймав посаду юриста в компанії ТОВ "Лігал Консалтинг". Член Головної Ради Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Секретар Конкурсної комісії з формування Державного бюро розслідувань. Експерт Українського інституту майбутнього.

З 2006 р. - співзасновник та член правління Подільського молодіжного культурного об'єднання "У майбутнє через культуру".

Автор (співавтор) 25 наукових публікацій, трьох навчальних посібників ("Нормотворення в юридичних клініках", "Правознавство" та "Правове письмо"), а також близько 70 проєктів законів України, поданих до Верховної Ради України.

На парламентських виборах 2019 року Денис Монастирський обраний до Верховної Ради України IX скликання за списком партії "Слуга Народу", № 19 в списку.