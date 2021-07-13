Фракція "Слуга народу" може зібратися на засідання і сьогодні, – джерела

Фракція "Слуга народу" розглядає можливість ще одного засідання, попри те, що останнє відбулося учора. Про це LB.ua повідомили декілька джерел зі СН.
Про можливість нових зборів фракції "слугам" повідомили у фракційному чаті ще вчора. За даними співрозмовників видання, така ідея виникла через те, що президент Володимир Зеленський, який хотів взяти участь в засіданні, учора не зміг бути присутнім, адже перебував із візитом у Німеччині. Водночас депутати наголошують, що остаточне рішення про засідання досі не ухвалено.
Серед можливих питань до обговорення називали кадрову зміну – відставку одного з міністрів. Прізвище міністра, як і порядок денний обговорюваного засідання, поки не розголошується.
Поки що, з 16 години, народні депутати мають позачергове засідання парламенту, на якому мають розглянути п'ять питань.