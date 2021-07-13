Фракція "Слуга народу" може зібратися на засідання і сьогодні, – джерела

Така ідея виникла, бо президент Володимир Зеленський, який хотів взяти участь в засіданні, учора не зміг бути присутнім.

Фракція "Слуга народу" розглядає можливість ще одного засідання, попри те, що останнє відбулося учора. Про це LB.ua повідомили декілька джерел зі СН.

Про можливість нових зборів фракції "слугам" повідомили у фракційному чаті ще вчора. За даними співрозмовників видання, така ідея виникла через те, що президент Володимир Зеленський, який хотів взяти участь в засіданні, учора не зміг бути присутнім, адже перебував із візитом у Німеччині. Водночас депутати наголошують, що остаточне рішення про засідання досі не ухвалено.

Серед можливих питань до обговорення називали кадрову зміну – відставку одного з міністрів. Прізвище міністра, як і порядок денний обговорюваного засідання, поки не розголошується.

Поки що, з 16 години, народні депутати мають позачергове засідання парламенту, на якому мають розглянути п'ять питань.