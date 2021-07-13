​Зеленський розказав, що був проти мовних квот на ТБ

Президент Володимир Зеленський заявив, що не підтримував мовні квоти на телебаченні. Він вважає, що потрібно стимулювати створення україномовного контенту, а не обмежувати контент на інших мовах.

Про це він сказав на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Гуманітарна політика".

"Я знаю, що телевізійники не задоволені тим розподіленням щодо квот на тих чи інших каналах. Чому? Тому що питання мови – воно еволюційне. А що стосується квот, то воно було в Україні революційним. Я, наприклад, не зовсім тоді підтримував саме такий підхід до квотування, тому що я завжди говорив, що, по-перше, це питання не на часі, а по-друге, казав, що якщо ми хочемо розвивати саме україномовний якісний контент, телебачення, кіно тощо, ми повинні вкладати саме в це гроші", – заявив він.

Президент вважає, що україномовний контент краще підтримувати, наприклад, податковими пільгами, а не квотами.

"Треба не щось там забороняти, я так вважав, а... давайте зробимо програму, наприклад, на п’ять років, не будемо брати податки з усіх компаній, які виробляють контент українською мовою. Хочуть англійською, російською, угорською, польською – нехай роблять цей контент і сплачують всі податки. Ви побачите, як всі канали, всі виробники, для них це буде еволюційна підтримка, поштовх. Ось я вважаю, як нам потрібно розвивати україномовну індустрію", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що питання мови в Україні є дуже чутливим і зробити так, щоб були всі задоволені, навряд чи можливо.

"Є якісь речі, які не є до кінця справедливими з точки зору міжнародної спільноти, Венеціанської комісії, деяких країн щодо закону про мову. Такого, щоб усі були задоволені, ніколи не буде. А питання мови – це таке дуже сенситивне питання, і я вважаю, що його просто підіймають на прапор", – сказав Зеленський.

"У питанні мови знайти справедливість складно. Найсправедливішим є не підіймати це питання", - сказав він.

Нагадаємо, що в 2017 році в Україні набув чинності закон, який зобов'язав загальнонаціональні телеканали транслювати не менше 75% ефіру державною мовою. За недотримання квот телеканалам передбачений штраф у розмірі 5% від суми ліцензійного збору.

У 2016 році парламент ввів квоти на українські пісні в радіофефірі.