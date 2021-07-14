Рада ухвалила закон про очищення Вищої ради правосуддя

Це одна з ключових вимог для отримання траншу МВФ.

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу, 14 липня, ухвалила в цілому законопроєкт №5068 про очищення Вищої ради правосуддя.

Його підтримали 259 депутатів.

Законопроєкт передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП - як майбутніх, так і чинних - Етичною радою, до складу якої увійдуть міжнародні експерти.

Якщо Етична рада встановить, що член ВРП не відповідає критеріям доброчесності, він буде відсторонений від посади. Після чого повноваження такого члена ВРП може підтвердити суб’єкт призначення: з’їзд суддів, адвокатів, прокурорів і юридичних вишів, президент чи парламент. Якщо вони цього не зроблять, член ВРП втратить посаду.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя відповідає за призначення, переведення, звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, відсторонення, а також надання дозволу на затримання та арешт суддів. Вона також опікується питаннями відправлення судді у відставку та дотримання ним етичних норм.

У 2020 році Конституційний суд визнав частково неконституційною судову реформу президента Володимира Зеленського, в тому числі передбачену нею діяльність Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП.

Законопроєкт №5068 пропонує замінити її на Етичну комісію майже з аналогічними повноваженням. Вона повинна буде перевірити доброчесність діючих членів ВРП та в майбутньому перевіряти кандидатів у члени ВРП.

Ухвалення законопроєкту про ВРП є однією з трьох ключових вимог для отримання траншу МВФ. Два інших стосуються конкурсного відбору голови НАБУ та кримінальної відповідальності за недостовірні декларації.