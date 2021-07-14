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Від початку війни на Донбасі СБУ відкрила понад 23 тис. проваджень щодо військової агресії РФ

Про підозру повідомлено понад 6 тисячам осіб, із них 261 громадянину РФ, понад 1200 осіб визнано винними.

Від початку війни на Донбасі СБУ відкрила понад 23 тис. проваджень щодо військової агресії РФ
Фото: pravda.com.ua

З лютого 2014 року слідчі Служби безпеки України відкрили та здійснювали розслідування понад 23 тис. кримінальних проваджень щодо злочинів, пов’язаних із російською військовою агресією проти України.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зокрема, за останніх сім років завершено розслідування та направлено до суду понад 3,5 тисячі кримінальних проваджень.

"З лютого 2014 року слідчі СБУ повідомили про підозру понад 6 тисячам осіб, із них 261 громадянину РФ. До судів скеровано більше ніж 3,5 тисячі кримінальних проваджень, а понад 1200 осіб уже визнано винними", - сказав голова спецслужби Іван Баканов.

Наразі підрозділи СБУ розслідують майже 2 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації та злочинами, вчиненими в умовах збройного конфлікту.

Він наголосив, що розслідування таких злочинів ускладнюються тимчасовою окупацією та бойовими діями на сході України.

"Це унеможливлює фізичний доступ слідчих і прокурорів до документів і осіб, які перебувають на непідконтрольних територіях", - підкреслив Баканов.

Також керівник спецслужби повідомив, що в СБУ розпочато реформу органів досудового розслідування.

Зокрема, планується створити спеціалізовані підрозділи з розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, в органах СБУ в Донецькій і Луганській областях.

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