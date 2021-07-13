Зеленський: другу чергу музею Голодомору добудують у 2022 році

Президент Володимир Зеленський заявив, що друга черга Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні буде завершена в 2022 році.

Про це він сказав під час виступу на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика".

"Важливим питанням є збереження історичної пам'яті. У нас особливий рік великих дат, і наступного року Україна буде вшановувати 90-і роковини Голодомору 1932-1933 років. Час віддаляє нас від тих трагічних часів, і майже не залишилося живих свідків, які пережили Голодомор. Сьогодні ми відповідальні за збереження і передання цієї пам'яті наступним нашим поколінням", - сказав Зеленський.

За його словами, без добудови музею Голодомору виконати це завдання неможливо.

"Чи можемо ми як нація вважати, що ми виконуємо цей обов'язок до кінця, якщо довгі роки в країні ніяк не добудується музей "Меморіал жертв Голодоморів"? Я гадаю, що ні. Саме тому до 90-х роковин Голодомору-геноциду друга черга національного музею "Меморіал жертв Голодомору" буде добудована і постане на схилах Дніпра в повному обсязі", - сказав він.

Нагадаємо, що день пам'яті жертв Голодоморів в Україні відзначається 28 листопада.

Розпочате у 2008 році будівництво Меморіального комплексу пам`яті жертв Голодомору закінчено не було. У 2009 році збудували лише першу чергу, а продовженню спорудження другої черги, власне музею, завадила зміна влади в Україні та прихід політиків, які не визнавали Голодомор актом геноциду українців, а часто заперечували й його факт. Відтак повернутися до цього питання вдалося лише у 2016 році.