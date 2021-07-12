Понад 70% українців не довіряють політичним партіям, - опитування

Фото: Николай Лазаренко

74,2% українців не довіряють політичним партіям.

Про це свідчать результати соцопитування, яке проводилось Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 1 по 7 червня.

Згідно з даними дослідження, 19,5% респондентів довіряють політичним партіям, тоді як більшість - майже три чверті - не мають такої довіри. Молодь і старші респонденти довіряють політичним партіям більше (23,5%), тоді як респонденти середнього віку менш схильні довіряти їм (близько 16%).

Основні причини недовіри до політичних партій: невиконання передвиборних обіцянок (56%), корумпованість партій (41%) і залежність від олігархів (31%). Молоді респонденти частіше говорять про проблеми корупції в партійному житті та залежність від олігархів.

На думку респондентів, політичним партіям в Україні найбільше бракує вміння і бажання захищати інтереси простих людей (43%) і вміння вирішувати конкретні проблеми, що хвилюють простих громадян (34%). Фінансування опитувань здійснено в рамках проекту МАТРА посольства Королівства Нідерландів. Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Загалом було проведено 2003 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки - не більше 2,4%.