Рада цього тижня розгляне ветовані Зеленським законопроєкти

Один з них – про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, без якого неможлива судова реформа.

Верховна Рада на останньому тижні цієї сесії розгляне ветовані президентом законопроєкти. Про це під час засідання погоджувальної ради повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Якщо не помиляюсь, три закони, які були прийняті Верховною Радою, були повернути з пропозиціями президента, будуть розглянуті на цьому тижні. Один з них - 3711-д, реформа ВККС. Були дві неузгоджені правки між собою. Я знаю, що в п'ятницю комітет вже розглянув цей закон і завтра одним з першим питань ми його зможемо розглянути в залі", – сказав Разумков.

Крім того, парламент розглядатиме пов'язані з підтримкою бізнесу законопроєкти, зокрема, про індустріальні парки, електротранспорт.

Нагадаємо, що 8 липня Володимир Зеленський повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ухвалення документа саме в такій редакції привітали посли країн G7, адже в документі ключова роль у призначенні членів ВККС відводилася міжнародним представникам, що, як очікувалося, допоможе запобігти корупції.

Раніше Зеленський ветував законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" (№ 4535), яким парламент намагався протягнути поправку до закону про Конституційний Суд.

В опозиції заявили, що скандальну правку внесли "під одну людину" - представницю Верховної Ради в КСУ і депутатку "Слуги народу" Ольгу Совгирю, яка бере участь в конкурсі на посаду судді КС.