В ОПУ планують проводити регулярні брифінги, - Никифоров

Новий прессекретар президента України Сергій Никифоров назвав свої основні обов’язки на посаді

Про це він заявив під час брифінгу 9 липня, передає Еспресо.

Никифоров зазначив, що в ОПУ планують проводити регулярні брифінги.

“Ми плануємо робити їх (брифінги - ред.) регулярними. На скільки регулярними вони будуть, зараз поки що сказати не можу. Офіс президента хоче їх проводити найчастіше. Але все так само буде залежати від наповнення”, - повідомив він.

Речник Зеленського назвав чим займатиметься на посаді.

“В іншому мій функціонал, як у класичного прессекретаря: я проводжу брифінги, супроводжую президента на публічних заходах. Я відповідаю, коментую, доношу меседжі від Офісу президента, якщо щось відбувається позапланово. Якщо ми не встигаємо скликати брифінг”, - сказав він.

На запитання, чи він стежив за роботою попередньої прессекретарки та можливо вже дослідив якісь помилки, Никифоров відповів: "Особисто я не стикався, не співпрацював, як журналіст, з пані Юлією (Мендель - ред.). У мене до неї жодних зауважень немає. Те, що в неї були якісь публічні… Не будемо називати їх скандалами. Так, я спробую їх не повторювати".

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський призначив нового речника Сергія Никифорова. До призначення на цю посаду Никифоров працював телеведучим на телеканалі "Україна 24".

Юлія Мендель завершила роботу на посаді прессекретаря президента України, але продовжить працювати в команді Зеленського. За інформацією ЗМІ, Мендель стане позаштатним радником Єрмака з комунікацій із зарубіжними ЗМІ.