Ексречниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала обкладинку своєї книги.

Книга називається "Кожен із нас президент".

Вона вже з`явилася у продажу. Ціна примірника - 190 гривень.

"Історія дівчини, якій говорили, що не можна вступити до університету без хабара, але вона не мала грошей на хабар і вступила. Тієї, яка їздила по першу шенґенську візу, що її, мешкаючи в Києві з реєстрацією в Херсоні, треба було отримувати в Донецьку. І яка тепер літає за безвізом. Тієї українки, якій без упину твердили «ти ж дівчинка», апелюючи до провінційних суспільних стандартів, і якій вдалося зберегти індивідуальність, щоб згодом почуватися рівнею в світі чоловіків. І в світі нової української політики, відкритої та прозорої. Де кожна людина, незалежно від статусу, може змінити країну на краще. Сьогодні, як ніколи, час створювати нашу мрію, мрію кожного українця, не перекладаючи відповідальність на когось одного. Тому що кожен із нас - країна і кожен із нас - її Президент", - прокоментувала книгу Мендель.

Фото: Юлія Мендель / Facebook

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення. Пізніше повідомлялося, що вона йде з посади речниці, однак залишиться працювати в Офісі президента радницею.

15 березня Мендель анонсувала авторський проєкт на телеканалі "Дом" для глядачів з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Однак, вже 19 березня вона повідомила, що не буде вести програму "Погляд з Банкової" на постійній основі, що випуск за її участі був пілотним, а надалі до участі в шоу залучатимуть інших представників влади.

1 липня Мендель заявила, що написала книгу про політику і "самоідентифікацію українців".