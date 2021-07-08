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У "Київавтодор" прийшли з обшуками у справі про закупівлю техніки

Обшуки проводять і в приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

У "Київавтодор" прийшли з обшуками у справі про закупівлю техніки
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У Департаменті транспортної інфраструктури та КК "Київавтодор" знову обшуки.

Про це інформує Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

"Сьогодні, 8 липня, у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та Комунальної корпорації «Київавтодор» слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокурора Офісу Генеральної прокуратури проводять обшуки", - сказано в повідомленні.

Обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в рамках кримінального провадження щодо закупівлі техніки КК «Київавтодор».

"Департамент та комунальна корпорація, у межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, надали всі документи, необхідні для всебічного й повного розслідування. Справа, яку розслідують у ДБР, стосується закупівлі техніки для КК «Київавтодор». Зокрема, машин для внесення рідких хлоридів. Їх закупівлі були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель", - заявили у департаменті.

Нагадаємо, 17 червня в "Київавтодорі" влаштували обшуки через ремонт Борщагівського шляхопроводу. Справа стосується несплати податків на 30 млн гривень.

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