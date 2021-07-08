Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
У Києві внаслідок стрілянини поранено поліцейського і цивільну людину, стрілок зачинився в квартирі і підпалив її (оновлено)
У Києві внаслідок стрілянини поранено поліцейського і цивільну людину, стрілок зачинився в квартирі і підпалив її (оновлено)
Український політичний TikTok: “Велике будівництво”, Зеленський, хейт Порошенка та “жосткий” Тєрєхов
Український політичний TikTok: “Велике будівництво”, Зеленський, хейт Порошенка та “жосткий” Тєрєхов
На КПП зі Словаччиною чоловік спалив своє авто, бо не зміг перетнути кордон
На КПП зі Словаччиною чоловік спалив своє авто, бо не зміг перетнути кордон
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
В Яремчі автомобіль зірвався з обриву, загинули чотири людини (оновлено)
В Яремчі автомобіль зірвався з обриву, загинули чотири людини (оновлено)
Помер американський режисер Роберт Дауні
Помер американський режисер Роберт Дауні
Президента Гаїті вбили (оновлено)
Президента Гаїті вбили (оновлено)
Мер Слов'янська пішов служити в армію
Мер Слов'янська пішов служити в армію
ГоловнаПолітика

НАЗК просить розглянути поведінку судді КС Сліденка за лист із цитатою з "Трьох мушкетерів"

В агентстві наполягають на звільненні судді.

НАЗК просить розглянути поведінку судді КС Сліденка за лист із цитатою з "Трьох мушкетерів"
Ігор Сліденко
Фото: Макс Левин

Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до Постійної комісії з питань регламенту та етики Конституційного Суду України щодо неетичної поведінки судді КСУ Ігоря Сліденка.

Про це інформує пресслужба НАЗК.

"Так, міжнародні акти визначають, що суддя має дотримуватися високих стандартів поведінки та не вчиняти дій, які підривають авторитет правосуддя. Натомість суддя КСУ Ігор Сліденко неодноразово порушував етичні принципи, а тому має бути звільнений", - зазначається у повідомленні.

В агентстві нагадали, що 27 жовтня 2020 року відразу після голосування за неконституційність е-декларування суддя Сліденко написав лист працівнику НАЗК.  За декілька тижнів до цього саме цей працівник склав щодо судді протокол, оскільки останній не подав декілька повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

"Лист було написано французькою мовою з офіційної адреси судді slidenko@ccu.gov.ua. Його переклад наступний: «А тепер, сказав Атос, загортаючись у плащ і надягаючи капелюха, тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюко, кусайся, якщо зможеш! Олександр Дюма. Три мушкетери. P.S. Тож мерсі, панове, і передайте мій привіт пану Н.»", - повідомляють у НАЗК.

Поміж інших причин звернення в агентстві назвали підготовку суддею Сліденком рішення КСУ про неконституційність е-декларування в умовах конфлікту інтересів, що визнано ним самим, та чисельні заяви Сліденка в ЗМІ, які порушують етичні принципи.

Детальніше із ситуацією можливо ознайомитися у зверненні НАЗК до Постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ за посиланням.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалено рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Суддя Сліденко був доповідачем у цій справі.

30 жовтня 2020 року Ігор Сліденко заявив, що в Офісі президента на нього чинили тиск. Він написав заяву про відставку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також