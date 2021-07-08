НАЗК просить розглянути поведінку судді КС Сліденка за лист із цитатою з "Трьох мушкетерів"

Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до Постійної комісії з питань регламенту та етики Конституційного Суду України щодо неетичної поведінки судді КСУ Ігоря Сліденка.

Про це інформує пресслужба НАЗК.

"Так, міжнародні акти визначають, що суддя має дотримуватися високих стандартів поведінки та не вчиняти дій, які підривають авторитет правосуддя. Натомість суддя КСУ Ігор Сліденко неодноразово порушував етичні принципи, а тому має бути звільнений", - зазначається у повідомленні.

В агентстві нагадали, що 27 жовтня 2020 року відразу після голосування за неконституційність е-декларування суддя Сліденко написав лист працівнику НАЗК. За декілька тижнів до цього саме цей працівник склав щодо судді протокол, оскільки останній не подав декілька повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

"Лист було написано французькою мовою з офіційної адреси судді slidenko@ccu.gov.ua. Його переклад наступний: «А тепер, сказав Атос, загортаючись у плащ і надягаючи капелюха, тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюко, кусайся, якщо зможеш! Олександр Дюма. Три мушкетери. P.S. Тож мерсі, панове, і передайте мій привіт пану Н.»", - повідомляють у НАЗК.

Поміж інших причин звернення в агентстві назвали підготовку суддею Сліденком рішення КСУ про неконституційність е-декларування в умовах конфлікту інтересів, що визнано ним самим, та чисельні заяви Сліденка в ЗМІ, які порушують етичні принципи.

Детальніше із ситуацією можливо ознайомитися у зверненні НАЗК до Постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ за посиланням.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалено рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Суддя Сліденко був доповідачем у цій справі.

30 жовтня 2020 року Ігор Сліденко заявив, що в Офісі президента на нього чинили тиск. Він написав заяву про відставку.