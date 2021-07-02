Вітренко оскаржив другий припис НАЗК про розірвання контракту з ним

Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко оскаржив припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке вимагає розірвати контракт з ним.

Про це повідомляється на сайті Окружного адміністративного суду Києва.

У позовній заяві Вітренко просить визнати протиправним та скасувати припис НАЗК, а у заяві про забезпечення позову - зупинити його дію на час судового розгляду.

"Наразі суд вирішує питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, НАЗК вважає, що призначення колишнього в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу" суперечить законодавству України.

Закон "Про запобігання корупції" передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна приймати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє не залежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення.

Вітренко ж, будучи керівником Міненерго, на думку НАЗК, системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України" аж до призначення на посаду голови правління компанії.

15 червня НАЗК винесло припис Кабінету міністрів, у якому вимагає скасувати як незаконні пункти 8 та 9 розпорядження №370-р, згідно з якими Вітренка було обрано та призначено головою правління НАК "Нафтогаз України", а також вирішити питання щодо припинення строку дії контракту як незаконного.

Цей припис оскаржено в суді, його дія зупинена.

1 липня НАЗК направило другий припис, цього разу - голові наглядової ради "Нафтогазу".

За даними джерел LB.ua, в Офісі президента виступають категорично проти звільнення Юрія Вітренка з посади голови НАК "Нафтогаз України".