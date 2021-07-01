НАЗК направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" про припинення контракту із Вітренком

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд. Агентство вимагає розірвати контракт із главою правління НАК Юрієм Вітренком, оскільки вважає його підписання незаконним.

У пресслужбі НАЗК зазначили, що договір про роботу не є законним через порушення закону "Про запобігання корупції".

"Припис був складений після ознайомлення НАЗК із поясненнями, наданими Кабінетом Міністрів України до Окружного адміністративного суду міста Києва. У поясненнях КМУ вказав, що для припинення контракту необхідне рішення наглядової ради товариства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 28 квітня Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України", де звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК та призначив на цю посаду Вітренка терміном на рік.

НАЗК вважає, що призначення Вітренка суперечить законодавству України. Закон "Про запобігання корупції" передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна приймати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє не залежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення. Вітренко ж, будучи керівником Міненерго, на думку НАЗК, системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України" аж до призначення на посаду голови правління компанії

Вітренко не погодився з приписом НАЗК і збирається оскаржувати його в суді. Також припис в суді оскаржив голова уряду.

За даними джерел LB.ua, в Офісі президента виступають категорично проти звільнення Юрія Вітренка з посади голови НАК "Нафтогаз України".

18 червня Окружний адміністративний суд Києва зупинив припис Нацагентства з питань запобігання корупції щодо необхідності розірвання контракту з главою НАК "Нафтогаз" Юрієм Вітренком.

Наглядова рада "Нафтогазу" на засіданнях 24-25 червня не змогла визначитися з відстороненням Вітренка і перенесла це питання на одне з наступних засідань.