Нардепи ухвалили закон, що дозволяє отримати гарантію та чек на придбану техніку електронно

Тепер у разі втрати фіскального чеку і талону покупці все рівно зможуть обслуговуватися за гарантією.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4185, що дозволяє отримати гарантію та чек на придбану техніку в електронному вигляді. Про це повідомили в пресслужбі парламенту.

За проголосували 335 народних депутатів.

Законопроєкт щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді:

передбачає можливість надавати експлуатаційні документи до технічно складних побутових товарів, гарантійні талони в електронному варіанті, а не паперовому;

зберігає можливість отримання таких документів на вимогу споживача в паперовому вигляді;

передбачає, що у разі надання гарантійних зобов’язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному вебсайті.

У пояснювальній записці йдеться, що зараз покупець у разі втрати гарантійного талону не зможе отримати таке обслуговування, але збереження його в електронному вигляді вирішить цю проблему.