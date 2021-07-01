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Нардепи ухвалили закон, що дозволяє отримати гарантію та чек на придбану техніку електронно

Тепер у разі втрати фіскального чеку і талону покупці все рівно зможуть обслуговуватися за гарантією. 

Нардепи ухвалили закон, що дозволяє отримати гарантію та чек на придбану техніку електронно
Фото: надане Катериною Одарченко

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4185, що дозволяє отримати гарантію та чек на придбану техніку в електронному вигляді. Про це повідомили в пресслужбі парламенту.

За проголосували 335 народних депутатів. 

Законопроєкт щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді:

  • передбачає можливість надавати експлуатаційні документи до технічно складних побутових товарів, гарантійні талони в електронному варіанті, а не паперовому; 
  • зберігає можливість отримання таких документів на вимогу споживача в паперовому вигляді;
  • передбачає, що у разі надання гарантійних зобов’язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному вебсайті.

У пояснювальній записці йдеться, що зараз покупець у разі втрати гарантійного талону не зможе отримати таке обслуговування, але збереження його в електронному вигляді вирішить цю проблему. 

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