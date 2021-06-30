Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
«Азербайджанский сценарий» для Украины
«Азербайджанский сценарий» для Украины
Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції
Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Оприлюднено проєкт великого Державного герба, внесений Зеленським
Оприлюднено проєкт великого Державного герба, внесений Зеленським
По всій Україні оголосили штормове попередження
По всій Україні оголосили штормове попередження
Коли Італія відкриється для українських туристів
Коли Італія відкриється для українських туристів
Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
ГоловнаЕкономікаБізнес

Apple відкрила офіційне представництво в Україні

Компанія буде безпосередньо ввозити техніку в Україну і контролювати магазини офіційних дилерів.

Apple відкрила офіційне представництво в Україні
Фото: hightech.fm

Американська компанія Apple відкрила офіційне представництво в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що тепер компанія буде безпосередньо ввозити техніку в Україну і контролювати магазини офіційних дилерів.

"Це важлива новина. Відкриття офісу Apple посилить наш імідж на міжнародній арені і в перспективі буде сприяти залученню нових інвестицій", - написав Федоров.

Він також нагадав, що вчора стала доступною підтримка для користувачів українською мовою.

"Вже більше року наша команда спілкується як з європейським, так і з американським офісом компанії. Разом плануємо запускати нові послуги Apple для українських користувачів", - додав міністр.

Нагадаємо, у березні Apple запустила на своєму офіційному сайті розділ українською мовою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також