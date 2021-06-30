Компанія буде безпосередньо ввозити техніку в Україну і контролювати магазини офіційних дилерів.

Американська компанія Apple відкрила офіційне представництво в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що тепер компанія буде безпосередньо ввозити техніку в Україну і контролювати магазини офіційних дилерів.

"Це важлива новина. Відкриття офісу Apple посилить наш імідж на міжнародній арені і в перспективі буде сприяти залученню нових інвестицій", - написав Федоров.

Він також нагадав, що вчора стала доступною підтримка для користувачів українською мовою.

"Вже більше року наша команда спілкується як з європейським, так і з американським офісом компанії. Разом плануємо запускати нові послуги Apple для українських користувачів", - додав міністр.

Нагадаємо, у березні Apple запустила на своєму офіційному сайті розділ українською мовою.