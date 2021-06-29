Служба підтримки Apple перейшла на українську

Офіційна служба підтримки компанії Apple з 28 червня почала обслуговування в Україні українською мовою.
Про це повідомляє портал ITC.
“Відтепер при зверненні в Apple Support українські користувачі продуктів та сервісів компанії можуть отримати необхідну консультацію з того чи іншого питання рідною українською мовою”, - зазначають журналісти.
Раніше українських користувачів обслуговували по замовчуванні російською мовою, а власників американських облікових записів - англійською.
Видання припускає, що запуск української служби підтримки - це чергове свідчення скорого відкриття представництва Apple в Україні.
На початку червня керівник Держмитслужби Павло Рябікін, коментуючи в інтерв’ю відкриття офісу Apple в Києві, висловив упевненість, що це має відбутись вже цього року».
Нагадаємо, що 11 березня Apple запустила на своєму офіційному сайті розділ українською мовою.