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Служба підтримки Apple перейшла на українську

Раніше українських користувачів обслуговували по замовчуванні російською мовою, а власників американських облікових записів - англійською.

Служба підтримки Apple перейшла на українську
Фото: EPA/UPG

Офіційна служба підтримки компанії Apple з 28 червня почала обслуговування в Україні українською мовою.

Про це повідомляє портал ITC.

“Відтепер при зверненні в Apple Support українські користувачі продуктів та сервісів компанії можуть отримати необхідну консультацію з того чи іншого питання рідною українською мовою”, - зазначають журналісти.

Раніше українських користувачів обслуговували по замовчуванні російською мовою, а власників американських облікових записів - англійською.

Видання припускає, що запуск української служби підтримки - це чергове свідчення скорого відкриття представництва Apple в Україні.

На початку червня керівник Держмитслужби Павло Рябікін, коментуючи в інтерв’ю відкриття офісу Apple в Києві, висловив упевненість, що це має відбутись вже цього року‎».

Нагадаємо, що 11 березня Apple запустила на своєму офіційному сайті розділ українською мовою.

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