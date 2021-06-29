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У Криму через брудну воду в морі призупинили роботу 83 пляжів

Закрили пляжі на підтоплених територіях півострова.

У Криму через брудну воду в морі призупинили роботу 83 пляжів
Фото: EPA/UPG

У Криму через погіршення якості морської води після підтоплень зупинили експлуатацію 83 пляжів.

Про це пише Крим.Реалії.

«У Республіці Крим на територіях, постраждалих від підтоплення, у зв'язку з погіршенням якості морської води призупинено експлуатацію 83 пляжів», – сказано в повідомленні на сайті Роспотребнадзору.

У відомстві уточнили, що всього в анексованому Криму в літній період 2021 року функціонує 373 пляжі.

Раніше керівник управління Роспотребнадзору в Криму і Севастополі Наталя Пеньковська сказала, що пляжі Ялти залишаються закритими для купання на невизначений термін.

Після стихії, що накрила Ялту минулого тижня, влада заборонила купатися на місцевих пляжах, а 20 червня продовжили цю заборону.

У Ялті продовжують боротися з наслідками стихії, що накрила півострів минулого тижня. В управлінні російського МНС Криму повідомляли, що в період з 16 до 18 червня 2021 року через рясні опади підтоплено в Ялті та східному Криму 426 прибудинкових територій, з них 356 домоволодінь, 18 соціально значущих об'єктів. Загалом із зони підтоплень евакуйовано 1783 особи.

Унаслідок потопу у Ялті загинув чоловік, 8 осіб постраждало.

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