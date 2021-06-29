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Нідерланди звинуватили Росію в "агресивних діях" проти її фрегата в Чорному морі

Інцидент стався 24 червня.

Нідерланди звинуватили Росію в "агресивних діях" проти її фрегата в Чорному морі
Фото: defensie.nl

Російські винищувачі створили небезпечну ситуацію біля фрегата ВМС Нідерландів "Evertsen" у Чорному морі, коли він перебував поблизу Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За інформацією Міністерства оборони Нідерландів, інцидент стався 24 червня, коли корабель перебував у міжнародних водах на південний схід від узбережжя окупованого Криму.

"Літаки неодноразово переслідували "Evertsen" приблизно між 15:30 і 20:30 за місцевим часом. Вони здійснювали небезпечно низькі польоти, симулюючи атаки на корабель. Винищувачі були озброєні бомбами і ракетами "повітря-земля", призначеними для стрільби по цілі з повітря", - йдеться у заяві.

Міноборони Нідерландів наводить слова капітана фрегата, який назвав такі дії російських військових безвідповідальними та небезпечними.

"Evertsen" перебував у відкритому морі в міжнародних водах. Для цих агресивних дій не було жодної причини. Незважаючи на це, небезпечний супровід тривав кілька годин. Це була безвідповідальна та небезпечна поведінка на морі", - сказав він.

Фрегат "Evertsen" входить до британської ударної групи і патрулює Чорне море з британським есмінцем HMS Defender. Кораблі проводять навчання з союзниками з регіону та відвідують деякі порти.

Нагадаємо, 23 червня Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі. У посольстві РФ заявили, що навчання Sea Breeze "заохочують мілітаристські настрої в Києві".

У той же день Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по курсу есмінця Defender, який йшов з України в Грузію повз Крим. Великобританія заявила, що розцінила це як навчальні стрільби, проте кореспондент BBC, який був на борту есмінця під час переходу, повідомив, що російські військові дійсно виконували небезпечні маневри біля корабля.

Росія погрожувала відкрити вогонь, після чого дійсно пролунали звуки пострілів. Бомбометання в репортажі BBC не було видно, хоча російські літаки літали поруч з Defender. За словами журналіста, протягом переходу з України в Грузію екіпаж есмінця бачив щонайменше 20 літаків РФ. Деякі з них пролітали "занадто близько".

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон наступного дня сказав, що есмінець HMS Defender законно перебував у Чорному морі поблизу Криму, а рішення про проходження судна поблизу окупованого Росією півострова приймав особисто прем'єр.

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