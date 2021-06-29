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Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції

Густав Свенсон згадав про часи, проведені в "Таврії".

Густав Свенсон
Фото: gp.se
Густав Свенсон

Напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 Україна - Швеція півзахисник "Тре Крунур" Густав Свенсон згадав, як 2014 року йому довелося покинути сімферопольську "Таврію".

"Пригадую той передостанній вечір у Криму. У нас була вечеря з друзями. У ресторані лунала українська музика, а в будинку навпроти вже зайняв позицію снайпер. Коли закрили аеропорт, клуб допоміг з автобусом", - цитує Свенсона Goteborgs-Posten.

Однак дорога виявилася непростою - їх зупинили російські ополченці.

"Вони зайшли в автобус зі зброєю й у світлі ліхтариків стали перевіряти документи. Добре, що все добре закінчилося.

Утікати з Криму мене змусили росіяни, а не українці. У мене залишилися тільки хороші спогади про Україну, український народ, футболістів і мій клуб", - зазначає гравець збірної Швеції.

"Збірна України - це команда дуже високого рівня. Не завжди в неї все виходить, але українці намагаються контролювати м'яч і показувати командну гру. У цьому наші команди схожі. У нас теж є план на гру, який ми будемо виконувати. Збірну ж України ми дуже поважаємо", - заявив Густав.

Додамо, що Свенсон став першим шведським гравцем у чемпіонаті України. За кримчан Густав виступав трохи більше ніж півтора року.

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