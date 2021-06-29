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“Епіцентр-Подоляни” підсилюють тренерський штаб Новини компаній

Український волейбольний клуб підписав трирічний контракт з одним із найкращих польських спеціалістів.

“Епіцентр-Подоляни” підсилюють тренерський штаб

Український волейбольний клуб “Епіцентр-Подоляни” підписав трирічний контракт з одним із найкращих польських спеціалістів Маріушем Сорділом (Mariusz Sordyl).

Разом із ним тренерський штаб колективу з Городка підсилять ще двоє фахівців із Польщі - Анджей Загорскі (Andrzej Zagórski, тренер із фізичної підготовки) та Каміль Солодуха (Kamil Sołoducha, помічник тренера).

Маріуш Сорділ має великий тренерський досвід роботи в різних європейських клубах. Кар’єру наставника він розпочав понад 16 років тому у польському місті Ольштин (Olsztyn), перед цим досягнувши вагомих успіхів, будучи гравцем однойменного клубу. Зокрема, у сезонах 1990-1991 та 1991-1992 років ставав переможцем національного чемпіонату та володарем Кубка Польщі. 

Вже будучи в статусі тренера під його наставництвом вигравали національні ліги та здобули Кубки країн румунський клуб “Ремат Залау” (Remat Zalău) і турецький клуб “Фенербахче” (Fenerbahçe Stambuł).

“На етапі переговорів ми зрозуміли, що маємо дуже схожі погляди на функціонування та роботу по-справжньому амбітного клубу. Саме тому в мене не виникало сумнівів, що це дуже приваблива професійна пропозиція, яка може принести користь обом сторонам”, - поділився деталями переговорів Маріуш Сорділ, додавши, що співпраця з клубом “Епіцентр Подоляни” -  надзвичайно цікавий проект не лише в контексті національного волейболу, але й міжнародного.

Метою оновленого тренерського штабу, зокрема, стане завоювання волейбольним клубом “Епіцентр-Подоляни” вагомих титулів не лише в українській лізі, але й успішні виступи в єврокубкових турнірах. Цьому однозначно має посприяти злагоджена робота та солідний досвід усіх польських спеціалістів. Зокрема, одним із підопічних Анджея Загорскі був сам Вільфредо Леон – бронзовий призер чемпіонату Європи та срібний призер Кубка світу.

“Також одним із пріоритетів, які ми закладаємо в роботу оновленого клубу, стане популяризація волейболу в Україні. Ми прагнемо, щоб волейбольні матчі відвідувала дедалі більша кількість українців, щоб все більше дітей охоче починали займатися цим видом спорту і, в результаті, зростали все нові й нові таланти у професійному волейболі. Звичайно, фундаментом для таких змін стануть перемоги та нові досягнення українських клубів”, - президент СК «Епіцентр-Подоляни», перший  віце-президент Федерації волейболу України Олександр Герега.

Окрім підсилення тренерського штабу, в СК “Епіцентр-Подоляни” відбудеться феноменальне підсилення складу гравців. Новими іменами клубу стануть Дмитро Вієцький (другий бомбардир за підсумками регулярного Чемпіонату Росії), Юрій Семенюк, Горден Брова, Максим Дрозд (усі троє - чемпіони України та володарі Національного Кубка та Суперкубка), Євген Кісілюк (чемпіон Словенії), Ален Дідович та Сергій Євстратов (фіналісти Кубка України), Андрій Рогожин (бронзовий призер Чемпіонату України). В клубі залишаться кілька основних майстрів з попереднього сезону, а також ведуться перемовини з кількома легіонерами. 

Якісної трансформації зазнає також інфраструктура клубу. Для створення максимально комфортних умов буде оновлена спортивна база для команди, побудовані тренерські кабінети, конференц-зал, їдальня та готельні номери.

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