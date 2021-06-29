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Лопес не бажає віддавати Ломаченку свої пояси

Промоутер американця висунув неприйнятні для українця умови реваншу.

Лопес не бажає віддавати Ломаченку свої пояси
Василь Ломаченко
Фото: EPA/UPG

Менеджер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-0, 13 КО) Дейв Маквотер заявив, що його клієнт готовий до реваншу з Василем Ломаченком (15-2, 11 КО) , якщо українець погодиться на гонорар в 1,3 млн доларів.

Саме стільки отримав Лопес за перший бій, коли був претендентом на титули суперника.

"Готові хоч завтра організовувати бій, якщо Ломаченко погодиться на ті умови, які були в Лопеса в першому поєдинку", - цитує Маквотера Boxingnews24.

"Це 1,3 мільйона. Якщо ні, то може забиратися", - акцентував промоутер американця.

При цьому Лопесу ще слід захистити титул проти Джорджа Камбососа. Бій, швидше за все, пройде у вересні.

Нагадаємо, Ломаченко тріумфально повернувся в ринг, 27 липня нокаутувавши японця Масайосі Накатані.

Українець націлений на реванш з Лопесом.

"Я досяг своєї мети. Усі бачили, як я переміг Накатані, тож потрібен реванш з Лопесом. Дуже радий, що з'явиться така можливість. Однак мені належить ще багато роботи і тренувань перед реваншем, щоб перемогти", - цитує Василя The Athletic.

"Тут питання навіть не в грошах, а в чотирьох титулах, у спадщині.

Бажаю Лопесу всього найкращого в бою з Камбососом. А потім ми з ним зустрінемося в рингу", - зазначив Ломаченко.

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