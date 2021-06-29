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Педрі забив найдальший автогол у чемпіонатах Європи

Чемпіонат б'є всі рекорди.

Унаї Симон
Фото: EPA/UPG
Унаї Симон

Збірна Іспанії вийшла у чвертьфінал Євро-2020, обігравши збірну Хорватії - 5:3.

Зазначимо, що рахунок було відкрито завдяки автоголу іспанського півзахисника Педрі, який практично від центру поля віддав м'яч назад голкіперу Унаї Симону.

Як виявилося, з технікою 24-річний баск не дружить - м'яч оминув стопу воротаря і спокійно залетів у ворота.

Автогол, який справедливо можуть розділити Педрі і Симон - дев'ятий на Євро-2020.

На всіх попередніх чемпіонатах Європи загалом було забито стільки само автоголів.

Додамо, що Педрі забив найдальший автогол у чемпіонатах Європи. Півзахисник "Барселони" запустив м'яч своєму воротареві з дистанції 49 ярдів (45 метрів).
Педрі (ліворуч)
Фото: EPA/UPG
Педрі (ліворуч)

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