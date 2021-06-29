Збірна Іспанії вийшла у чвертьфінал Євро-2020, обігравши збірну Хорватії - 5:3.
Зазначимо, що рахунок було відкрито завдяки автоголу іспанського півзахисника Педрі, який практично від центру поля віддав м'яч назад голкіперу Унаї Симону.
Як виявилося, з технікою 24-річний баск не дружить - м'яч оминув стопу воротаря і спокійно залетів у ворота.
Автогол, який справедливо можуть розділити Педрі і Симон - дев'ятий на Євро-2020.
На всіх попередніх чемпіонатах Європи загалом було забито стільки само автоголів.
9 - There have been nine own-goals scored at Euro 2020, as many as in all of the previous editions of the competition combined. Disaster. #EURO2020 pic.twitter.com/FMVwGejesp— OptaJoe (@OptaJoe) June 28, 2021
49 - Spanish midfielder Pedri’s own-goal came at a distance of 49 yards, the longest-ever own-goal netted in the European Championships and the first one ever from outside the box. Clanger. #EURO2020 pic.twitter.com/pzg6aF5zw2— OptaJoe (@OptaJoe) June 28, 2021