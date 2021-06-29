Фото: EPA/UPG Унаї Симон

Збірна Іспанії вийшла у чвертьфінал Євро-2020, обігравши збірну Хорватії - 5:3.

Зазначимо, що рахунок було відкрито завдяки автоголу іспанського півзахисника Педрі, який практично від центру поля віддав м'яч назад голкіперу Унаї Симону.

Як виявилося, з технікою 24-річний баск не дружить - м'яч оминув стопу воротаря і спокійно залетів у ворота.

Автогол, який справедливо можуть розділити Педрі і Симон - дев'ятий на Євро-2020.

На всіх попередніх чемпіонатах Європи загалом було забито стільки само автоголів.

9 - There have been nine own-goals scored at Euro 2020, as many as in all of the previous editions of the competition combined. Disaster. #EURO2020 pic.twitter.com/FMVwGejesp — OptaJoe (@OptaJoe) June 28, 2021

49 - Spanish midfielder Pedri’s own-goal came at a distance of 49 yards, the longest-ever own-goal netted in the European Championships and the first one ever from outside the box. Clanger. #EURO2020 pic.twitter.com/pzg6aF5zw2 — OptaJoe (@OptaJoe) June 28, 2021

Фото: EPA/UPG Педрі (ліворуч)

Додамо, що Педрі забив найдальший автогол у чемпіонатах Європи. Півзахисник "Барселони" запустив м'яч своєму воротареві з дистанції 49 ярдів (45 метрів).