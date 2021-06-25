УЄФА не ставитиме на пресконференціях пляшки Heineken перед гравцями-мусульманами

Перший інцидент стався на зустрічі Поля Погба з пресою, коли француз демонстративно прибрав пляшку безалкогольного пива.

Організатори Євро-2020 вирішили не ставити пляшок безалкогольного пива Heineken перед мусульманськими гравцями після того, як на післяматчевій пресконференції Поль Погба прибрав зі столу напій офіційного спонсора турніру.

Тепер у команд, гравців і тренерів будуть заздалегідь питати, чи не проти вони використання пляшок цієї пивоварні з релігійних причин на пресконференціях, повідомляє Marca.

При цьому європейський керівний футбольний орган дав зрозуміти, що існує різниця між відмовою від алкогольних напоїв з релігійних причин і відмовою від газованих напоїв через особистий підхід до здоров'я та фітнесу, як це продемонстрував Кріштіану Роналду, демонстративно відсунувши пляшки з Coca Cola і вказавши на пляшки з мінеральною водою.