Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"
Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу
LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу
Зеленський заявив, що дзвонив Лукашенку щодо "вагнерівців"
Зеленський заявив, що дзвонив Лукашенку щодо "вагнерівців"
ГоловнаСпорт

УЄФА не ставитиме на пресконференціях пляшки Heineken перед гравцями-мусульманами

Перший інцидент стався на зустрічі Поля Погба з пресою, коли француз демонстративно прибрав пляшку безалкогольного пива.

УЄФА не ставитиме на пресконференціях пляшки Heineken перед гравцями-мусульманами
Поль Погба
Фото: marca

Організатори Євро-2020 вирішили не ставити пляшок безалкогольного пива Heineken перед мусульманськими гравцями після того, як на післяматчевій пресконференції Поль Погба прибрав зі столу напій офіційного спонсора турніру.

Тепер у команд, гравців і тренерів будуть заздалегідь питати, чи не проти вони використання пляшок цієї пивоварні з релігійних причин на пресконференціях, повідомляє Marca.

При цьому європейський керівний футбольний орган дав зрозуміти, що існує різниця між відмовою від алкогольних напоїв з релігійних причин і відмовою від газованих напоїв через особистий підхід до здоров'я та фітнесу, як це продемонстрував Кріштіану Роналду, демонстративно відсунувши пляшки з Coca Cola і вказавши на пляшки з мінеральною водою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також