Півзахисник збірної Франції Поль Погба, визнаний найкращим гравцем матчу Франція - Німеччина (1:0), відвідав традиційну післяматчеву пресконференцію.
28-річний хавбек перед початком зустрічі з журналістами прибрав зі столу пляшку безалкогольного пива Heineken - компанія є офіційним спонсором Євро-2020.
Раніше подібне зробив форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду, який відсунув від себе пляшки з Coca Cola.
Наступний матч на турнірі французи проведуть 19 червня проти Угорщини, Німеччина того самого дня зустрінеться з Португалією.