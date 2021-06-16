Цього разу "не пощастило" Heineken.

Фото: EPA/UPG Поль Погба

Півзахисник збірної Франції Поль Погба, визнаний найкращим гравцем матчу Франція - Німеччина (1:0), відвідав традиційну післяматчеву пресконференцію.

28-річний хавбек перед початком зустрічі з журналістами прибрав зі столу пляшку безалкогольного пива Heineken - компанія є офіційним спонсором Євро-2020.

Раніше подібне зробив форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду, який відсунув від себе пляшки з Coca Cola.

Наступний матч на турнірі французи проведуть 19 червня проти Угорщини, Німеччина того самого дня зустрінеться з Португалією.