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Слідом за Роналду і Погба під час пресконференції прибрав зі столу продукт офіційного спонсора Євро-2020

Цього разу "не пощастило" Heineken.

Поль Погба
Фото: EPA/UPG
Поль Погба

Півзахисник збірної Франції Поль Погба, визнаний найкращим гравцем матчу Франція - Німеччина (1:0), відвідав традиційну післяматчеву пресконференцію.

28-річний хавбек перед початком зустрічі з журналістами прибрав зі столу пляшку безалкогольного пива Heineken - компанія є офіційним спонсором Євро-2020.

Раніше подібне зробив форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду, який відсунув від себе пляшки з Coca Cola.

Наступний матч на турнірі французи проведуть 19 червня проти Угорщини, Німеччина того самого дня зустрінеться з Португалією.

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