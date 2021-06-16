УЄФА допустить "Реал", "Барселону" і "Ювентус" до участі в Лізі чемпіонів-2021/22

Раніше Союз пригрозив клубам-творцям Суперліги відстороненням від ЛЧ і відкрив дисциплінарну справу.

Іспанські гранди "Реал" і "Барселона", а також їхній італійський колега "Ювентус", які досі не вийшли із Суперліги, зможуть узяти участь у наступному сезоні Ліги чемпіонів.

Про це клубам повідомив УЄФА, інформує Goal.

Раніше УЄФА пригрозив клубам-творцям Суперліги відстороненням від ЛЧ і відкрив дисциплінарну справу.

Зі свого боку клуби подали до Суду Європейського Союзу позов проти УЄФА та ФІФА, звинувативши організації в порушенні закону ЄС про конкуренцію.

Після цього справу проти них зупинили.

Які штрафні санкції накладуть на клуби, офіційної інформації немає.