УЄФА допустить "Реал", "Барселону" і "Ювентус" до участі в Лізі чемпіонів-2021/22

Іспанські гранди "Реал" і "Барселона", а також їхній італійський колега "Ювентус", які досі не вийшли із Суперліги, зможуть узяти участь у наступному сезоні Ліги чемпіонів.
Про це клубам повідомив УЄФА, інформує Goal.
Раніше УЄФА пригрозив клубам-творцям Суперліги відстороненням від ЛЧ і відкрив дисциплінарну справу.
Зі свого боку клуби подали до Суду Європейського Союзу позов проти УЄФА та ФІФА, звинувативши організації в порушенні закону ЄС про конкуренцію.
Після цього справу проти них зупинили.
Які штрафні санкції накладуть на клуби, офіційної інформації немає.