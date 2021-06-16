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Німеччина встановила власний антирекорд на чемпіонатах Європи

Німці вперше поступилися у своєму стартовому матчі на ЧЄ.

Німеччина встановила власний антирекорд на чемпіонатах Європи
Збірна Німеччини
Фото: EPA/UPG

Матчем Німеччина - Франція в Мюнхені завершився перший тур Євро-2020.

Бій двох європейських важковаговиків закінчився перемогою французів - 1:0. На 20-й хвилині автоголом відзначився захисник Матс Хуммельс.

Ця поразка стала першою в історії Бундестіму в її стартових матчах на чемпіонатах Європи.

У 12 попередніх іграх німці здобули 7 перемог і 5 нічиїх.

Додамо, що єдиною командою, яка виграла чемпіонат після поразки в дебютному матчі на турнірі, була збірна Нідерландів у 1988 році.

Огляд матчу Німеччина - Франція.

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