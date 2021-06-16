Матчем Німеччина - Франція в Мюнхені завершився перший тур Євро-2020.
Бій двох європейських важковаговиків закінчився перемогою французів - 1:0. На 20-й хвилині автоголом відзначився захисник Матс Хуммельс.
Ця поразка стала першою в історії Бундестіму в її стартових матчах на чемпіонатах Європи.
У 12 попередніх іграх німці здобули 7 перемог і 5 нічиїх.
Додамо, що єдиною командою, яка виграла чемпіонат після поразки в дебютному матчі на турнірі, була збірна Нідерландів у 1988 році.
1 - Germany have lost their first game in a EUROs tournament for the first time, having won seven and drawn five of their previous 12 such matches. The only side to win the EUROs after losing their opening game of a tournament was the Netherlands back in 1988. Uphill. #EURO2020 pic.twitter.com/IIzNZ7ogfK— OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2021