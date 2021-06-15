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Павелко зустрівся з Папою Римським і королівською родиною Нідерландів

Зустрічі пройшли в рамках Євро-2020.

Фото: УАФ

Із нагоди початку Євро-2020 у Ватикані відбулася зустріч делегації УЄФА та Папи Римського Франциска, в якій узяв участь президент УАФ, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко, повідомляє пресслужба УАФ.

Під час візиту президент УЄФА Александер Чеферін подарував Папі копію головного трофея Євро-2020.

Фото: УАФ
Також представники Європейського футбольного союзу мали можливість поспілкуватися з понтифіком і зробити фото на згадку.

"Папа постійно висловлює свою підтримку Україні й молиться за нашу державу. Під час нашого спілкування у Ватикані мав нагоду подякувати йому за це", — розповів після зустрічі Павелко.

Фото: УАФ

Також очільник УАФ мав нагоду зустрітися з королем Нідерландів Віллемом-Александром та її королівською високістю Максимою, які відвідали поєдинок збірних Нідерландів та України на "Йохан Кройфф Арені".

Фото: УАФ

"Це була гарна нагода, щоб обмінятися думками про матч наших збірних, який ЗМІ та футбольні експерти одноголосно називають найкращим матчем цієї частини турніру. Також дякую за дружнє спілкування моєму нідерландському колезі Джасту Спі", — поділився враженнями президент УАФ.

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