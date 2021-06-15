В Англійській прем'єр-лізі знайшли оригінальний спосіб скорегувати роботу VAR

У наступному сезоні а АПЛ система VAR буде визначати положення поза грою за допомогою ліній більшої товщини, повідомляє liverpoolfc.ru.

В останньому сезоні Англійської прем'єр-ліги робота системи VAR і арбітрів, що її обслуговували, залишила дуже багато запитань, відповіді на які вболівальники мало не кожного клубу намагалися знайти самостійно.

У новому сезоні система зазнає незначних, на перший погляд, змін: лінії, що визначають положення поза грою того чи іншого гравця, стануть товщими.

З одного боку, це дасть перевагу гравцям команди, що атакує, і дозволить уникнути ситуацій, коли нападник опинявся в офсайді через п'яту, що залишилася за лінією.

З іншого ж, уболівальники втратять можливість спостерігати за процесом малювання цих ліній - під час трансляцій глядачі більше цього не побачать, їм показуватимуть тільки кінцевий результат.

Такої практики дотримуються, наприклад, в нідерландській Ередивізі. В Англії вона буде тимчасовою - до 2023 року в Прем'єр-лізі сподіваються отримати, випробувати і впровадити систему автоматичної фіксації положення поза грою.