Збірна України повторила антирекорд чемпіонатів Європи

Фото: EPA/UPG Збірна України

Збірна України у своєму стартовому матчі на Євро-2020 програла Нідерландам - 2:3.

Ця поразка стала для української національної команди шостою поспіль у рамках фінальної частини чемпіонатів Європи, що є повторенням антирекорду.

Раніше така сама антисерія поразок була у збірної Югославії з 1968 по 1984 рік.

❌ - Longest losing streaks at the EUROs



6️⃣ - Yugoslavia (1968-1984)

6️⃣ - Ukraine🇺🇦 (2012-running)#EURO2020 #NEDUKR — Gracenote Live (@GracenoteLive) June 13, 2021

Востаннє збірна України не програвала на Євро 11 червня 2012 року, перемігши Швецію з рахунком 2:1.

У наступному матчі 17 червня Україна в Бухаресті зіграє з ще однією невдахою Євро-2020 Північною Македонією.