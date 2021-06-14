Збірна України повторила антирекорд чемпіонатів Європи

Збірна України у своєму стартовому матчі на Євро-2020 програла Нідерландам - 2:3.
Ця поразка стала для української національної команди шостою поспіль у рамках фінальної частини чемпіонатів Європи, що є повторенням антирекорду.
Раніше така сама антисерія поразок була у збірної Югославії з 1968 по 1984 рік.
❌ - Longest losing streaks at the EUROs— Gracenote Live (@GracenoteLive) June 13, 2021
6️⃣ - Yugoslavia (1968-1984)
6️⃣ - Ukraine🇺🇦 (2012-running)#EURO2020 #NEDUKR
Востаннє збірна України не програвала на Євро 11 червня 2012 року, перемігши Швецію з рахунком 2:1.
У наступному матчі 17 червня Україна в Бухаресті зіграє з ще однією невдахою Євро-2020 Північною Македонією.