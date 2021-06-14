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Збірна України повторила антирекорд чемпіонатів Європи

Наша збірна програла 6-й матч поспіль.

Збірна України
Фото: EPA/UPG
Збірна України

Збірна України у своєму стартовому матчі на Євро-2020 програла Нідерландам - 2:3.

Ця поразка стала для української національної команди шостою поспіль у рамках фінальної частини чемпіонатів Європи, що є повторенням антирекорду.

Раніше така сама антисерія поразок була у збірної Югославії з 1968 по 1984 рік.

Востаннє збірна України не програвала на Євро 11 червня 2012 року, перемігши Швецію з рахунком 2:1.

У наступному матчі 17 червня Україна в Бухаресті зіграє з ще однією невдахою Євро-2020 Північною Македонією.

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