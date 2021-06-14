У матчі Нідерланди - Україна встановлено рекорд чемпіонатів Європи

5 голів за другий тайм.

Фото: EPA/UPG

Матч між Нідерландами та Україною (3:2) став першим в історії чемпіонатів Європи, в якому в другому таймі забили п'ять м'ячів за нульового рахунку до перерви.

5 - This is the first ever match in the history of the European Championships to see five goals scored in the second half of a match that was 0-0 at half-time. Entertainment. #Euro2020 — OptaJoe (@OptaJoe) June 13, 2021

У наступному поєдинку команда Андрія Шевченка 17 червня зустрінеться з Північною Македонією в Бухаресті.

У своєму першому в історії країни поєдинку у фінальній частині Євро македонці поступилися австрійцям - 1:3.