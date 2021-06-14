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У матчі Нідерланди - Україна встановлено рекорд чемпіонатів Європи

5 голів за другий тайм.

Фото: EPA/UPG

Матч між Нідерландами та Україною (3:2) став першим в історії чемпіонатів Європи, в якому в другому таймі забили п'ять м'ячів за нульового рахунку до перерви.

У наступному поєдинку команда Андрія Шевченка 17 червня зустрінеться з Північною Македонією в Бухаресті.

У своєму першому в історії країни поєдинку у фінальній частині Євро македонці поступилися австрійцям - 1:3.

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