Українець Малиновський став чемпіоном WBO Intercontinental у напівлегкій вазі

Олег Малиновський (28-0, 7 КО) в титульному 10-раундовому бою за пояс WBO Intercontinental у напівлегкій вазі окремим рішенням суддів переміг Натаніеля Какололо (11-2-1, 4 КО) з Намібії - два арбітри віддали перевагу українцеві з однаковим рахунком 97:93, один рефері зафіксував нічию - 95:95.

Поєдинок відбувся в рамках вечора боксу в Києві.

Ця перемога стала 28-ю для непереможного українця.

В іншому поєдинку в рамках вечора боксу український супертяж Владислав Сіренко нокаутував француза Невфеля Уату.

Для Малиновського це був перший бій з березня, коли він технічним нокаутом переміг грузина Гіоргі Гачечиладзе.