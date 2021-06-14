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Українець Малиновський став чемпіоном WBO Intercontinental у напівлегкій вазі

Олег рішенням суддів переміг Какололо.

Українець Малиновський став чемпіоном WBO Intercontinental у напівлегкій вазі
Олег Малиновський
Фото: ТК "Інтер"

Олег Малиновський (28-0, 7 КО) в титульному 10-раундовому бою за пояс WBO Intercontinental у напівлегкій вазі окремим рішенням суддів переміг Натаніеля Какололо (11-2-1, 4 КО) з Намібії - два арбітри віддали перевагу українцеві з однаковим рахунком 97:93, один рефері зафіксував нічию - 95:95.

Поєдинок відбувся в рамках вечора боксу в Києві.

Ця перемога стала 28-ю для непереможного українця.

В іншому поєдинку в рамках вечора боксу український супертяж Владислав Сіренко нокаутував француза Невфеля Уату.

Для Малиновського це був перший бій з березня, коли він технічним нокаутом переміг грузина Гіоргі Гачечиладзе.

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