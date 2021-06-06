Збірна України з футболу представила форму, в якій виступатиме на Євро-2020. На футболках зображена карта України з Кримом і написи "Слава Україні!" та "Героям слава!"

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Національна збірна Україна виступатиме на Євро-2020 в новій - особливій формі. Головним її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою і усіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну. Де на “Слава Україні!” відповідають гаслом “Героям слава!” і яке тепер також буде на формі та надихатиме наших футболістів на нові перемоги", - написав Павелко у фейсбуці.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Павелко переконаний, що силует України додасть сил гравцям, "адже вони битимуться за всю Україну".

"А вся Україна, від Севастополя і Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода підтримуватиме їх у кожному матчі", - зазначив президент УАФ.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

У Держдумі Росії закликали УЄФА заборонити нову форму збірної України на Євро-2020. Російським політикам не сподобалося зображення Криму в складі України.

УЄФА повинні відреагувати на цю форму і заборонити її. На спортивних стадіонах не повинно бути місця політичним деклараціям", - сказав депутат Державної думи РФ Дмитро Свіщев.

Чемпіонат Європи розпочнеться для команди Андрія Шевченка 13 червня матчем з Нідерландами. Також у групі C збірна України зіграє з Австрією та Північною Македонією.