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Знущально виконаний буліт вивів Німеччину в півфінал чемпіонату світу з хокею

Марцель Небельс виконав усе бездоганно.

Збірна Німеччини
Фото: Twitter
Збірна Німеччини

Напередодні на чемпіонаті світу з хокею в Ризі завершилася стадія чвертьфіналу. З чотирьох поєдинків в одному переможця вирішили буліти.

У матчі Німеччина - Швейцарія основний час і овертайм закінчилися нічиєю - 2:2.

Усе вирішив чудовий буліт німецького хокеїста Марцелія Небельса.

За право зіграти у фіналі німці посперечаються з чинними чемпіонами світу фінами.

Додамо, що це другий успіх німецької команди за останні 30 років. Раніше Німеччина зайняла четверте місце на ЧС-2010, поступившись у півфіналі Росії (1:2).

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