Напередодні на чемпіонаті світу з хокею в Ризі завершилася стадія чвертьфіналу. З чотирьох поєдинків в одному переможця вирішили буліти.
У матчі Німеччина - Швейцарія основний час і овертайм закінчилися нічиєю - 2:2.
Усе вирішив чудовий буліт німецького хокеїста Марцелія Небельса.
What a game!!!🤩 @deb_teams tied the game with 43 seconds left and eliminated @SwissIceHockey in shootouts!🎯 #SUIGER #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Full game story ⤵️https://t.co/chVtXvRuPp pic.twitter.com/t5u3QjTHjM
And epic shootout win and @deb_teams has punched their ticket to the #IIHFWorlds semi-finals!!! pic.twitter.com/983udcRx81— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
За право зіграти у фіналі німці посперечаються з чинними чемпіонами світу фінами.
Додамо, що це другий успіх німецької команди за останні 30 років. Раніше Німеччина зайняла четверте місце на ЧС-2010, поступившись у півфіналі Росії (1:2).