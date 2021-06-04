Фото: Twitter Збірна Німеччини

Напередодні на чемпіонаті світу з хокею в Ризі завершилася стадія чвертьфіналу. З чотирьох поєдинків в одному переможця вирішили буліти.

У матчі Німеччина - Швейцарія основний час і овертайм закінчилися нічиєю - 2:2.

Усе вирішив чудовий буліт німецького хокеїста Марцелія Небельса.

And epic shootout win and @deb_teams has punched their ticket to the #IIHFWorlds semi-finals!!! pic.twitter.com/983udcRx81 — IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021

За право зіграти у фіналі німці посперечаються з чинними чемпіонами світу фінами.

Додамо, що це другий успіх німецької команди за останні 30 років. Раніше Німеччина зайняла четверте місце на ЧС-2010, поступившись у півфіналі Росії (1:2).