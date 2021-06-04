Напередодні на чемпіонаті світу з хокею відбулися матчі стадії 1/4 фіналу.
Зокрема, чинні чемпіони світу фіни зустрічалися з командою Чехії і здобули мінімальну перемогу - 1:0.
Протягом зустрічі трапився один кумедний епізод: хокеїсти обох команд 9 секунд не наважувалися доторкнутися до шайби, яка перебувала в середній зоні. Швидше за все, гравці хотіли уникнути зупинки гри через вилучення або офсайд.
You touch it....no, YOU touch it!🤣 #FINCZE #IIHFWorlds @narodnitym @leijonat pic.twitter.com/jRWEKv2IW0— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Додамо, що в півфіналі фіни зустрінуться з командою Німеччини. Другий півфінал зіграють канадці й американці.