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Протягом чвертьфіналу чемпіонату світу з хокею Фінляндія - Чехія шайба 9 секунд лежала на льоду нічийною

Хокеїсти не наважувалися доторкнутися до шайби.

Фото: EPA/UPG

Напередодні на чемпіонаті світу з хокею відбулися матчі стадії 1/4 фіналу.

Зокрема, чинні чемпіони світу фіни зустрічалися з командою Чехії і здобули мінімальну перемогу - 1:0.

Протягом зустрічі трапився один кумедний епізод: хокеїсти обох команд 9 секунд не наважувалися доторкнутися до шайби, яка перебувала в середній зоні. Швидше за все, гравці хотіли уникнути зупинки гри через вилучення або офсайд.

Додамо, що в півфіналі фіни зустрінуться з командою Німеччини. Другий півфінал зіграють канадці й американці.

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