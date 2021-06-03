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Світоліна і Костюк по черзі обіграли китаянок і вийшли в третій раунд "Ролан Гарросу"

Дві українки у третьому раунді турніру.

Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна
У другому колі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) у двох сетах обіграла китаянку Енн Лі (№75 WTA) - 6:0, 6:4.

Українка мала певні проблеми лише в другому сеті, програючи 0:3 і 1:4, але потім виграла 5 геймів поспіль.

Матч тривав 1 годину і 15 хвилин.

За право вийти до четвертого кола Світоліна посперечається з переможницею матчу Катерина Александрова, Росія (WTA, 34) - Барбора Крейчикова, Чехія (WTA, 33).

Марта Костюк
Фото: EPA/UPG
Марта Костюк

Ще одна представниця України в жіночому одиночному розряді Марта Костюк також зустрічалася з китайською тенісисткою Сайсай Чжен і також перемогла - 6:3, 6:4.

У наступному матчі 18-річна киянка зустрінеться з переможницею пари Варвара Грачова (Росія) - Каміла Джорджі (Італія).

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