Перший суперник збірної України на Євро-2020 збірна Нідерландів зіграла внічию із Шотландією в товариському матчі. Зустріч пройшла в португальському місті Фару і завершилася з рахунком 2:2.

Рахунок відкрили номінальні гості-шотландці - на 11-й хвилині голом відзначився Джек Гендрі. Через шість хвилин Мемфіс Депай зрівняв рахунок.

Він же встановив остаточний результат, зробивши дубль на 89-й хвилині, таким чином відповівши на другий гол шотландців, забитий форвардом Кевіном Нісбетом на 64-й хвилині.

Нагадаємо, матч Нідерланди - Україна в рамках Євро-2020 пройде в Амстердамі 13 червня.

Огляд матчу Нідерланди - Шотландія.