Фото: EPA/UPG Серхіо Агуеро

Серхіо Агуеро після 10-річного перебування на "Етіхад" покинув стан "Манчестера Сіті" і перейшов до "Барселони".

На прощання аргентинець зробив подарунки співробітникам "МанСіті". Форвард подарував понад 60 співробітникам "містян" годинник Hublot або Tag Heuer Formula 1 вартістю 1650 фунтів, з дарчим написом Gracias! Kun Aguero ("Дякую! Кун Агуеро"), повідомляє The Sun.

Фото: thesun.co.uk Tag Heuer Formula 1

Також футболіст влаштував лотерею, на якій розіграв між співробітниками свій позашляховик Range Rover Evoque. Володарем автомобіля став один з людей, що займається екіпіровкою команди.

Нагадаємо, що разом з "Манчестером Сіті" Агуеро п'ять разів виграв АПЛ, один раз перемагав в Кубку Англії, а також шість разів ставав володарем Кубка Англійської ліги.

Крім того, Агуеро є найкращим бомбардиром "МанСіті" в історії (275 голів).