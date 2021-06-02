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Агуеро на прощання обдарував співробітників "Манчестера Сіті" брендовими годинниками та розіграв власний позашляховик

Серхіо зворушливо попрощався з колективом.

Серхіо Агуеро
Фото: EPA/UPG
Серхіо Агуеро

Серхіо Агуеро після 10-річного перебування на "Етіхад" покинув стан "Манчестера Сіті" і перейшов до "Барселони".

На прощання аргентинець зробив подарунки співробітникам "МанСіті". Форвард подарував понад 60 співробітникам "містян" годинник Hublot або Tag Heuer Formula 1 вартістю 1650 фунтів, з дарчим написом Gracias! Kun Aguero ("Дякую! Кун Агуеро"), повідомляє The Sun.

Tag Heuer Formula 1
Фото: thesun.co.uk
Tag Heuer Formula 1

Також футболіст влаштував лотерею, на якій розіграв між співробітниками свій позашляховик Range Rover Evoque. Володарем автомобіля став один з людей, що займається екіпіровкою команди.

Нагадаємо, що разом з "Манчестером Сіті" Агуеро п'ять разів виграв АПЛ, один раз перемагав в Кубку Англії, а також шість разів ставав володарем Кубка Англійської ліги.

Крім того, Агуеро є найкращим бомбардиром "МанСіті" в історії (275 голів).

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