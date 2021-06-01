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Роналду не потрапив до символічної збірної сезону в Лізі чемпіонів

Кріштіану не ввійшов навіть у топ-23.

УЄФА представив символічну збірну сезону-2020/21 у Лізі чемпіонів. До складу включено 23 футболістів.

Фото: uefa.com

Переможець турніру "Челсі" делегував до символічної збірної сімох гравців. Фіналіст "Манчестер Сіті" представлений п'ятьма футболістами.

Примітно, що форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду не увійшов у число номінантів. Нагадаємо, туринці вилетіли з ЛЧ на стадії 1/8 фіналу, поступившись "Порту".

Збірна сезону в Лізі чемпіонів:

Воротарі: Куртуа ("Реал"), Едерсон ("Манчестер Сіті"), Менді ("Челсі");

Захисники: Аспілікуета, Рюдігер, Чілвелл (усі - "Челсі"), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Маркіньос (ПСЖ), Алаба ("Баварія");

Півзахисники: Жоржиньо, Маунт, Канте (усі - "Челсі"), Де Брейне, Гюндоган, Фоден (усі - "Манчестер Сіті"), Модрич ("Реал"), Сержіу Олівейра ("Порту");

Нападники: Голанд ("Боруссія" Д), Мбаппе, Неймар (обидва - ПСЖ), Левандовський ("Баварія"), Бензема ("Реал"), Мессі ("Барселона").

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