Головний тренер збірної України Андрій Шевченко спостерігав за перипетіями фіналу Ліги чемпіонів "Челсі" - "Манчестер Сіті" (1:0) в компанії власника лондонського клубу Романа Абрамовича.
Після забитого Каєм Гаверцом гола найближче оточення російського бізнесмена привітало того з успіхом, в тому числі і Шевченко, який "дав п'ять" власнику клубу.
Нагадаємо, українець з 2006 по 2009 рік провів за "Челсі" 48 поєдинків, у яких забив 9 голів.
#Stats - Ini adalah final #Chelsea ketujuh di European Cup Finals. 6 laga di antaranya sukses memberikan trofi.#UCLfinal #CFC pic.twitter.com/AyiAp38sM8— CHAMPIONS ⭐⭐ (@ChelseaNewsID) May 29, 2021