Фото: EPA/UPG Роман Абрамович і Сезар Аспілікуета

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко спостерігав за перипетіями фіналу Ліги чемпіонів "Челсі" - "Манчестер Сіті" (1:0) в компанії власника лондонського клубу Романа Абрамовича.

Після забитого Каєм Гаверцом гола найближче оточення російського бізнесмена привітало того з успіхом, в тому числі і Шевченко, який "дав п'ять" власнику клубу.

Нагадаємо, українець з 2006 по 2009 рік провів за "Челсі" 48 поєдинків, у яких забив 9 голів.