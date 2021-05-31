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Шевченко в компанії Абрамовича привітав переможний гол "Челсі" у фіналі Ліги чемпіонів

Головний тренер збірної України "дав п'ять" власнику лондонців.

Роман Абрамович і Сезар Аспілікуета
Фото: EPA/UPG
Роман Абрамович і Сезар Аспілікуета

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко спостерігав за перипетіями фіналу Ліги чемпіонів "Челсі" - "Манчестер Сіті" (1:0) в компанії власника лондонського клубу Романа Абрамовича.

Після забитого Каєм Гаверцом гола найближче оточення російського бізнесмена привітало того з успіхом, в тому числі і Шевченко, який "дав п'ять" власнику клубу.

Нагадаємо, українець з 2006 по 2009 рік провів за "Челсі" 48 поєдинків, у яких забив 9 голів.

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